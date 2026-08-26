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अग्निवीर भर्ती रैली: दम लगाकर दौड़े इन 2 तहसीलों के युवा, अगली चुनौती को तैयार

सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का दिखा उत्साह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तहत बुधवार को बुलंदशहर की स्याना और डिबाई तहसील के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में दमखम दिखाया. भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया. सुबह से ही स्टेडियम में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. दौड़ लगाते युवा. (Video Credit; ETV Bharat) अग्निवीर भर्ती रैली के माध्यम से सेना में शामिल होने का सपना लेकर बड़ी संख्या में युवा लगातार स्टेडियम पहुंच रहे हैं. अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें उनकी फिटनेस, अनुशासन और शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है.