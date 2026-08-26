अग्निवीर भर्ती रैली: दम लगाकर दौड़े इन 2 तहसीलों के युवा, अगली चुनौती को तैयार
कुल 1120 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया, 1050 अभ्यर्थी भर्ती रैली में उपस्थित हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 12:17 PM IST
सहारनपुर: डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तहत बुधवार को बुलंदशहर की स्याना और डिबाई तहसील के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में दमखम दिखाया. भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया. सुबह से ही स्टेडियम में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई.
अग्निवीर भर्ती रैली के माध्यम से सेना में शामिल होने का सपना लेकर बड़ी संख्या में युवा लगातार स्टेडियम पहुंच रहे हैं. अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें उनकी फिटनेस, अनुशासन और शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है.
बता दें, दोनों तहसीलों से कुल 1120 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया, जिनमें से 1050 अभ्यर्थी भर्ती रैली में उपस्थित हुए. कड़ी शारीरिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने निर्धारित मानकों के अनुसार दौड़ में हिस्सा लिया. घंटों की मेहनत और अभ्यास के बाद 880 अभ्यर्थियों ने रनिंग परीक्षा में सफलता हासिल की.
वहीं दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह दिखाई दिया. परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों के चेहरों पर मायूसी भी नजर आई. भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और मानकों का पालन कराया गया. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी संबंधित अधिकारियों की ओर से आवश्यक इंतजाम किए गए.
अब सफल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा. ये अग्निवीर भर्ती रैली अलग-अलग जिलों और तहसीलों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे भी जारी रहेगी.
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