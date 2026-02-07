ETV Bharat / state

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली; दूसरे दिन 874 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, 13 जिलों से 1103 उम्मीदवारों को बुलाया गया था

अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन 79.23% अभ्यर्थी पहुंचे. अग्निवीर क्लर्क व अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल के पद पर हो रही है भर्ती.

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली.
लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली. (Photo Credit; Recruitment Office Lucknow)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : कैंट स्थित एएमसी स्टेटियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में शनिवार को 874 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. भर्ती रैली का आयोजन भर्ती कार्यालय लखनऊ द्वारा किया गया है. भर्ती रैली के दूसरे दिन शनिवार को 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क व अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) श्रेणी के लिए भर्ती रैली आयोजित की गई.

अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए इस श्रेणी के लिए 13 जिलों से कुल 1103 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था. जिसमें 874 (79.23%) अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया. भारतीय सेना में शामिल होने के लिए युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है. भारतीय सेना में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए अग्नीवीर योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है.

रविवार को भी होगा आयोजन : रविवार (8 फरवरी) को भी अग्निवीर तकनीकी श्रेणी के लिए भर्ती आयोजित की जायगी. जिसमें औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, चित्रकूट, उन्नाव, बांदा और लखनऊ जिले के अंतर्गत आने वाले सभी तहसीलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे. आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिले - औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ शामिल हैं.

सेना की अपील, दलालों के झांसे में नहीं आएं : अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जा रही है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं या किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, जिसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे व योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है.

