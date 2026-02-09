ETV Bharat / state

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली; टेक्निकल के लिए 625 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, 880 उम्मीदवारों को भेजा गया था बुलावा पत्र

रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. 10 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) के लिए रैली आयोजित की जाएगी.

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली.
लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली. (Photo Credit; Central Command)
लखनऊ : छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है. चौथे दिन सोमवार को अग्निवीर टेक्निकल श्रेणी के लिए भर्ती रैली आयोजित की गई. इसमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, गोंडा, हमीरपुर, कानपुर नगर, महोबा और फतेहपुर जिलों की सभी तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. इस रैली को लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंघल, एवीएसएम, एसएम, महानिदेशक भर्ती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

71.02% अभ्यर्थी हुए शामिल : मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया, अग्निवीर टेक्निकल श्रेणी के लिए कुल 880 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 625 (71.02%) अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल हुए. 10 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) भर्ती कार्यालय (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों के लिए की रैली आयोजित की जाएगी.

अभ्यर्थियों को दी गई सतर्क रहने की सलाह : आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिले औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ शामिल हैं. पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं. किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, जिसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे व योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है.

