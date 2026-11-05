सेना में भर्ती का मौका: हिसार में 16 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली, 5 जिलों के युवा दिखाएंगे दम
हिसार में 16 से 25 जनवरी 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैली प्रस्तावित है. इस रैली में पांच जिलों के युवा शामिल होंगे.
Published : November 5, 2026 at 4:25 PM IST
हिसार: भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हिसार में 16 से 25 जनवरी 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन प्रस्तावित है. भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय हिसार परिसर में होगी, जिसमें पांच जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे. उपायुक्त महेंद्र पाल ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
10 दिन चलेगी भर्ती रैली: अग्निवीर भर्ती रैली में हिसार के अलावा जींद, फतेहाबाद, हांसी और सिरसा के अभ्यर्थी शामिल होंगे. भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और सेना भर्ती कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. ये रैली 10 दिनों तक चलेगी. रैली में विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा पर रहेगा फोकस: इसे लेकर उपायुक्त महेंद्र पाल ने बुधवार को सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "भर्ती रैली को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं. र्ती रैली के दौरान कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए. अधिकारी अपने-अपने विभागों की तैयारियों की रूपरेखा बनाकर निर्धारित समय में कार्य पूरा करें.सी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए."
नियमों के अनुसार तैयारी करने की अपील: उपायुक्त ने कहा कि, "सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना युवाओं के लिए गौरव की बात है. अग्निवीर भर्ती युवाओं को राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है. मेरी पात्र युवाओं से अपील है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निर्धारित पात्रता व नियमों के अनुसार तैयारी करें."
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