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सेना में भर्ती का मौका: हिसार में 16 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली, 5 जिलों के युवा दिखाएंगे दम

हिसार में 16 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली ( ETV Bharat )

हिसार: भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हिसार में 16 से 25 जनवरी 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन प्रस्तावित है. भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय हिसार परिसर में होगी, जिसमें पांच जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे. उपायुक्त महेंद्र पाल ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

10 दिन चलेगी भर्ती रैली: अग्निवीर भर्ती रैली में हिसार के अलावा जींद, फतेहाबाद, हांसी और सिरसा के अभ्यर्थी शामिल होंगे. भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और सेना भर्ती कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. ये रैली 10 दिनों तक चलेगी. रैली में विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.