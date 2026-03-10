ETV Bharat / state

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती: प्रतिदिन ग्राउंड टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे 500 अभ्यर्थी, इन जिलों के युवाओं के लिए रैली

दूसरे दिन भी करीब 500 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया, जबकि पहले दिन ग्राउंड टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियों की मेडिकल प्रक्रिया पूर्ण की गई. भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सेना और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं. इसी कड़ी में दूसरे दिन अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने भी भर्ती स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

हमीरपुर: हमीरपुर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है. रैली के दूसरे दिन अभ्यर्थियों की ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रही. भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सुबह से ही अभ्यर्थी निर्धारित स्थल पर पहुंचने लगे. सात दिवसीय इस भर्ती रैली में रोजाना लगभग 500 अभ्यर्थियों को ग्राउंड टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है.

अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने कहा कि, "सेना के अधिकारियों की देखरेख में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में 1.6 किलोमीटर दौड़, बीम क्लाइम्बिंग सहित अन्य शारीरिक परीक्षण शामिल हैं. ग्राउंड टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की पहले मेडिकल जांच की जाती है और उसके बाद उनके दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके."

इन जिले के युवों के अग्निवीर भर्ती रैली

यह अग्निवीर भर्ती रैली हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है. भर्ती रैली 9 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक चलेगी. सेना की ओर से भर्ती स्थल पर सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली (ETV Bharat)

3500 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद

वहीं, इस संबंध में कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि, "भर्ती रैली के दूसरे दिन भी पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से जारी रही. उन्होंने बताया कि इस भर्ती रैली में करीब 3500 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिन्होंने पहले ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया है. शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के रूप में जाना जाता है और यहां के जवानों ने देश की सेवा करते हुए कई गैलंट्री अवार्ड प्राप्त किए हैं. अभ्यर्थियों से अपील है कि वे समय पर भर्ती स्थल पर पहुंचें और अपने सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो. साथ ही सेना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है."

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वहीं, अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बताया कि, प्रशासन की ओर से खेलो इंडिया सेंटर में आयोजित इस अग्निवीर भर्ती रैली के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. अभ्यर्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

