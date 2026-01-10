ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली, इंडोर स्टेडियम में सेना भर्ती प्रक्रिया, जिलेवार तारीख तय

अग्निवीर भर्ती रैली के जरिए सेना में जाने वालों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. 21 जनवरी तक रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन होगा.

Agniveer recruitment
छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती (ETV Bharat Chhattisgarh)
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है. जिसकी शुरुआत आज से है. सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) रायपुर के तत्वावधान में धमतरी शहर के इंडोर स्टेडियम में 10 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक भर्ती रैली आयोजित की जा रही है. इस दौरान छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवार विभिन्न श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे.

आप किस जिले से हैं ?

एआरओ रायपुर द्वारा 10 से 19 जनवरी 2026 तक डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉल-अप फॉर रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए जिलावार कॉल-अप सूची जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार कुल 8999 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है.

  • 10 जनवरी को सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर और जीपीएम जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे
  • 11 जनवरी को बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अभ्यर्थियों की उपस्थिति रहेगी.
  • 12 जनवरी को बालोद जिले के अभ्यर्थी
  • 13 जनवरी को बालोद, बस्तर, नारायणपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं रायपुर
  • 14 जनवरी को जांजगीर-चांपा और कबीरधाम जिलों के अभ्यर्थी
  • 15 जनवरी को बिलासपुर एवं सक्ती
  • 16 जनवरी को रायगढ़, कोरबा, बालोदाबाजार, महासमुंद एवं गरियाबंद
  • 17 जनवरी को खैरागढ़, दुर्ग
  • 18 जनवरी को दंतेवाड़ा, मोहला-मानपुर, राजनांदगांव, मुंगेली
  • 19 जनवरी को धमतरी और बेमेतरा जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया
Agniveer recruitment
अग्निवीर भर्ती रैली (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह भर्ती रैली ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (CEE) में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है. सेना द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक सीईई आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होंगे. योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड Join Indian Army वेबसाइट (www.joinindianarmy.nic.in) पर उपलब्ध हैं. ई-मेल के माध्यम से भी भेजे गए हैं.

भर्ती रैली में ये लाना अनिवार्य

अभ्यर्थियों को रैली एडमिट कार्ड में दर्शाई गई तिथि एवं समय पर इंडोर स्टेडियम, धमतरी के गेट पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. उन्हें अपने साथ रैली एडमिट कार्ड, 8वीं, 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंकसूचियां, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी/खेल/आईटीआई/ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो), रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लाना होगा.

दलालों के झांसे में ना आने की अपील

प्रशासन द्वारा रैली के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. साथ ही अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे दलालों के झांसे में न आएं, क्योंकि भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं केवल योग्यता के आधार पर होती है.

Agniveer recruitment
इंडोर स्टेडियम में सेना भर्ती प्रक्रिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑटो-ई-रिक्शा किराया तय

दूसरे जिलों से आने वाले युवाओं को भर्ती स्थल तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग द्वारा ऑटो एवं ई-रिक्शा के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था करते हुए किराया दरें निर्धारित की गई हैं.

जिला परिवहन अधिकारी, धमतरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंडोर स्टेडियम, आमातालाब तक आवागमन के लिए निर्धारित किराया इस प्रकार है -

  • बस स्टैंड धमतरी से इंडोर स्टेडियम, आमातालाब : 20 रुपये प्रति सवारी
  • घड़ी चौक धमतरी से इंडोर स्टेडियम, आमातालाब : 20 रुपये प्रति सवारी
  • अंबेडकर चौक धमतरी से इंडोर स्टेडियम, आमातालाब : 10 रुपये प्रति सवारी.

जिला परिवहन अधिकारी मुजाहिद खान ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने पर संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी ऑटो-रिक्शा एवं ई-रिक्शा यूनियनों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

