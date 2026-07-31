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भिवानी में होगी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया, कॉमन परीक्षा पास कर चुके युवा लेंगे हिस्सा

भिवानी: भीम स्टेडियम में दो से 15 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली प्रक्रिया होगी, जिसमें कॉमन परीक्षा पास कर चुके युवा भाग लेंगे. भर्ती रैली को लेकर भिवानी के लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता एसडीएम महेश कुमार ने की. इस दौरान सेना भर्ती निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि इस भर्ती रैली में वे युवा शामिल होंगे, जो अपनी कॉमन परीक्षा पास कर चुके हैं.

भिवानी में अग्निवीर भर्ती रैली: भिवानी में अग्रिवीर जनरल ड्यूटी, अग्रिवीर टेक्रिकल और अग्रिवीर ट्रेडमेन भर्ती होंगे, जिसमें टीडीएन-8 और टीडीएन-10 हैं. परीक्षा पास चुके युवाओं का फिजीकल और उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग होगा. भर्ती के दौरान स्टेडिमय में केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश होगा.

फिजीकल के बाद होगी मेडिकल स्क्रीनिंग: एसडीएम महेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को भर्ती स्थल पर एम्बुलेंस, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. आईटी से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए 2 लैपटॉप, 40 कंप्यूटरों के माध्यम से डेटा फीडिंग तथा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. उन्होंने हरियाणा रोडवेज को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए समयानुसार पर्याप्त बसें उपलब्ध कराने तथा यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आवश्यक समन्वय करने को कहा गया.