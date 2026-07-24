ETV Bharat / state

हमीरपुर में 26 सितंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली, 4571 युवाओं का होगा ग्राउंड टेस्ट

अग्निवीर भर्ती रैली में दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों के अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.

Agniveer recruitment rally in Hamirpur
हमीरपुर में 26 सितंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली (FILE, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:27 AM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हमीरपुर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है. थल सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CEE) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती रैली 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी. भर्ती रैली के दौरान लगभग 4571 अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा.

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली

इसके लिए जिला प्रशासन और सेना भर्ती कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. भर्ती रैली की व्यवस्थाओं को लेकर उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने हमीर भवन में सेना भर्ती कार्यालय और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, इसी वर्ष मार्च में भी इसी स्थल पर भर्ती रैली सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी. इस बार भी पिछले अनुभवों के आधार पर सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.

DC Gandharva Rathore meeting regarding Agniveer recruitment
अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लेकर उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की बैठक (ETV Bharat)

अग्निवीर भर्ती में इन जिलों के युवा होंगे शामिल

हमीरपुर जिला उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि, "भर्ती रैली में हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के अलावा क्लर्क श्रेणी के लिए प्रदेश के अन्य जिलों के युवा भी भाग लेंगे. प्रतिदिन करीब 550 अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा गया है. भर्ती प्रक्रिया को 4 अक्टूबर तक पूरा करने का प्रयास रहेगा, जबकि खराब मौसम की स्थिति में 5 और 6 अक्टूबर को रिजर्व दिवस रखा गया है. इसके अलावा भर्ती ड्यूटी पर आने वाले सेना के करीब 200 अधिकारियों एवं जवानों के ठहरने की व्यवस्था भी प्रशासन करेगा."

भर्ती के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती

उपायुक्त ने संबंधित विभागों को रैली स्थल पर बिजली, पेयजल, अग्निशमन, शौचालय, सफाई, मेडिकल सुविधा, इंटरनेट, कंप्यूटर-प्रिंटर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए. दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों के अधिकारी-कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी. अभ्यर्थियों की एंट्री तड़के सुबह से शुरू होगी और उनके लिए बस सेवाएं उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है.

DC Gandharva Rathore meeting regarding Agniveer recruitment
अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लेकर उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की बैठक (ETV Bharat)

संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश

जिला उपायुक्त ने निर्देश दिए कि, भर्ती के दौरान प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाइयों के उपयोग और रैली स्थल के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. सीएमओ को दवा विक्रेताओं के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है. बैठक में सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने भर्ती रैली की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की. इस अवसर पर एसपी बलवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा, एसडीएम संजीत सिंह, सहायक आयुक्त रजत चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने भी आवश्यक सुझाव दिए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के 1950 सरकारी स्कूलों में ऑडियो-वीडियो CCTV अनिवार्य, निदेशालय करेगा लाइव मॉनिटरिंग

ये भी पढ़ें: असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती, 30 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

Last Updated : July 24, 2026 at 10:36 AM IST

TAGGED:

HAMIRPUR AGNIVEER RECRUITMENT
ANU SYNTHETIC TRACK GROUND HAMIRPUR
AGNIVEER RECRUITMENT IN HIMACHAL
AGNIVEER RECRUITMENT GROUND TESTS
HAMIRPUR AGNIVEER RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.