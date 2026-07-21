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अग्निवीर भर्ती रैली; बरेली जाट रेजिमेंटल सेंटर में भर्ती रैली 6 अगस्त से, युद्ध वीरांगनाओं के पुत्रों के लिए खास मौका

अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर खिलाड़ी और अग्निवीर लिपिक पदों के लिए 6 अगस्त से 13 अगस्त तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

बरेली में होगी अग्निवीर भर्ती रैली.
बरेली में होगी अग्निवीर भर्ती रैली. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : जाट रेजिमेंटल सेंटर (जेआरसी) यूनिट हेडक्वार्टस कोटा (यूएचक्यू) के तहत आगामी 6 अगस्त से 13 अगस्त तक अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर खिलाड़ी (जो अभ्यर्थी जाट रेजिमेंटल सेन्टर में स्पोर्ट्स ट्रॉयल में भाग लिए थे) और अग्निवीर लिपिक पदों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी. बरेली जाट रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक जांच के लिए सभी वांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के साथ सुबह चार बजे भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा. सात बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.




मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि भर्ती रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेन्ट के भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीद और घायल सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों के लिए आयोजित की जाएगी. इसके अलावा इस भर्ती रैली में अन्य रेजिमेन्टों के भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के भाई, पुत्र और कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चों सहित सर्वश्रेठ खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं.


यूनिट हेडक्वार्टस कोटा के तहत आयोजित होने वाली इस भर्ती रैली छह अगस्त को अग्निवीर स्पोर्ट्स और सामान्य ड्यूटी पद के लिए भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए (उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर) जिन खिलाड़ियों को खेल परीक्षण के दौरान चयनित किया गया था.

-7 अगस्त को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए हरियाणा के अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव (गुरुग्राम), हिसार, रेवाड़ी, नूंह (मेवात), चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षे़त्र, महेंद्रगढ़, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

-8 अगस्त को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, आंबेडकर नगर, अमेठी (छत्रपति शाहूजी महाराज नगर), अमरोहा (जेपी नगर), औरैया, आजमगढ़, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कनौज, कानपुर नगर, कांशीराम नगर (कासगंज), कौशाम्बी, लखीमपुर खेरी, कुशीनगर (पड़रौना), ललितपुर, लखनऊ, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर.

-10 अगस्त को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, भदोही, बुलंदशहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, जालौन, हापुड़ (पंचशील नगर), पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, मथुरा, शामली (प्रबुद्धनगर), श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, कानपुर देहात, बिजनौर और सम्भल (भीम नगर) के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

-11 अगस्त को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चितौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, अलवर और श्रीगंगानगर के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

-12 अगस्त को अग्निवीर ट्रेड्समेन सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

-13 अगस्त को अग्निवीर लिपिक पद के लिए सिर्फ जाट रेजिमेंट के लिए सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली के भर्ती कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है.




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