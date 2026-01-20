धमतरी में अग्निवीर भर्ती रैली : 10 दिनों में 5749 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा
धमतरी में 10 जनवरी से जारी अग्निवीर भर्ती रैली के जरिए सेना में जाने छत्तीसगढ़ के युवा दमखम दिखा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 20, 2026 at 9:19 AM IST
धमतरी: धमतरी जिले में अग्निवीर भर्ती रैली जारी है. देश सेवा की जज्बा लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के युवा दमखम दिखा रहे हैं. भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 10 जनवरी से इंडोर स्टेडियम, धमतरी में किया जा रहा है, जो 24 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस भर्ती रैली में प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
धमतरी और बेमेतरा के युवाओं ने लगाई दौड़
19 जनवरी को धमतरी एवं बेमेतरा जिलों के युवाओं ने भर्ती रैली में भाग लिया. इस दिन के लिए कुल 746 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 635 उम्मीदवार शामिल हुए. कड़ी प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्ट शारीरिक दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए 409 युवाओं ने दौड़ परीक्षा सफलतापूर्वक पास की.
फिजिकल के बाद अब आगे मेडिकल
जानकारी के अनुसार अब तक छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के अग्निवीर जीडी ट्रेड के कुल 5,749 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 3,989 युवा दौड़ में सफल रहे हैं. दौड़ में सफल अभ्यर्थी आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.
सेना भर्ती कार्यालय से जानकारी दी गई है कि 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के अग्निवीर लिपिक, अग्निवीर तकनीकी और ट्रेडमेन (आठवीं पास) अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेंगे, जबकि 21 जनवरी को ट्रेडमेन (दसवीं पास) युवाओं की भर्ती होगी.
जिनका मेडिकल नहीं हुआ उनका 21 और 22 को मेडिकल
इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच किसी कारणवश अब तक नहीं हो पाई है, उन्हें 21 एवं 22 जनवरी 2026 को सुबह 5:30 बजे निर्धारित दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से चिकित्सकीय जांच के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित तिथि में जांच न कराने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा.
दलालों के झांसे में ना आने की बार बार अपील
जिला प्रशासन धमतरी एवं सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर के संयुक्त सहयोग से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है. रैली के दौरान युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर होती है, अतः किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या दलाल के झांसे में न आएं.