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भीम स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, सुबह 4 बजे से जोश और जुनून के साथ मैदान में उतरे युवा

भिवानी में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है. 4 जिलों के 7,138 युवाओं को मौके मिला है. ये शारीरिक परीक्षा देंगे.

Agniveer Recruitment Rally Begins in Bhiwani
भिवानी भीम स्टेडियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: भिवानी के भीम स्टेडियम में भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती रैली का बुधवार को आगाज हुआ. 2 से 15 सितंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली के लिए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भर्ती मैदान में पहुंचे युवाओं में भारतीय सेना का हिस्सा बनने और देश सेवा करने का जुनून साफ नजर आया.

चार जिलों के 7,138 युवाओं को मौका: अग्निपथ योजना के तहत भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी जिलों के ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करने वाले कुल 7,138 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. निर्धारित तिथियों के अनुसार इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. सेना की ओर से भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है.

सुबह 4 बजे से मैदान में जुट रहे अभ्यर्थी: भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह करीब 4 बजे से शुरू किया जा रहा है. इसके बाद उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है. इसमें 1600 मीटर दौड़, जंप, चिन-अप यानी बीम और जिग-जैग बैलेंस जैसी परीक्षाएं शामिल हैं. इसके साथ दस्तावेजों की जांच तथा हाइट, वेट और चेस्ट की शारीरिक माप भी की जा रही है.

Agniveer Recruitment Rally Begins in Bhiwani
भिवानी भीम स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली हुई शुरू (ETV Bharat)

अभ्यर्थियों का सपना : लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी टोड़ा निवासी अभ्यर्थी सक्षम ने ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि, "मेरा एकमात्र सपना अग्निवीर बनकर भारतीय सेना में शामिल होना और देश की रक्षा करना है. इसके लिए मैंने पूरी मेहनत की है." वहीं, गांव सरल निवासी अभ्यर्थी हरदीप ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि, "सुबह 4 बजे प्रवेश के बाद 1600 मीटर दौड़, जंप, बीम, जिग-जैग बैलेंस, दस्तावेज जांच और हाइट, वेट व चेस्ट की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है. मेरा मकसद मातृभूमि की सेवा करना है." इसके अलावा गांव हरियावास निवासी साहिल ने भर्ती मैदान में अपनी शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि, "मैंने भर्ती की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की थी. इसी मेहनत के चलते मैंने दौड़ और बीम का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया.सेना में शामिल होकर देश की सीमाओं की रक्षा करना गौरव की बात है."

भीम स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू (ETV Bharat)

वरिष्ठ नागरिक ने बढ़ाया युवाओं का हौसला: भर्ती रैली में युवाओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक आजाद सिंह ने सेना की व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि, "चारों जिलों के 7,138 युवाओं के लिए सेना ने अनुशासित और पारदर्शी माहौल तैयार किया है. क्षेत्र के युवाओं को बढ़-चढ़कर सेना भर्ती में भाग लेना चाहिए और अपने अनुशासन व समर्पण से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए."

बाहर से आए युवाओं के ठहरने की भी व्यवस्था: भर्ती रैली में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से भिवानी पहुंच रहे अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है. विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से युवाओं के लिए नि:शुल्क ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. सेना प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन, निष्पक्षता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें:भिवानी में होगी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया, कॉमन परीक्षा पास कर चुके युवा लेंगे हिस्सा

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