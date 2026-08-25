अग्निवीर भर्ती रैली: बुलंदशहर में 923 युवाओ दम लगाकर दौड़े, सफल हुए बस इतने.....
इस रैली में 13 जिलों के करीब 20,923 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:38 PM IST
सहारनपुर: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के आठवें दिन सोमवार को बुलंदशहर के युवाओं ने दमखम दिखाया. डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुलंदशहर की सिकंदराबाद और शिकारपुर तहसीलों के लिए दौड़ हुई.
750 ने मारी बाजी: दौड़ के लिए कुल 1015 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 923 अभ्यर्थी भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करने पहुंचे. शारीरिक दक्षता परीक्षा में 750 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और अगले चरण के लिए क्वालीफाई किया. सुबह से ही स्टेडियम में युवाओं में सेना में भर्ती होने का जबरदस्त उत्साह दिखा.
17 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगी रैली: जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर यूपी और उत्तराखंड, मेजर जनरल मनीष कुमार ने बताया कि भर्ती साल 2027 के लिए यूपी में अग्निवीर रैलियों की सीरीज में सहारनपुर में पहली रैली हो रही है. ये रैली 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक चलेगी. इसमें ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है.
एआरओ मेरठ द्वारा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती की जा रही है. इस रैली में 13 जिलों के करीब 20,923 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. पिछले 8 दिनों में 7,656 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं.
मेजर जनरल मनीष कुमार, वाईएसएम, एसएम ने खुद भर्ती स्थल का निरीक्षण किया और दिन की पहली दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने अभ्यर्थियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और पूरी क्षमता, अनुशासन और ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करने को कहा. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर चयन के लिए प्रतिबद्ध है.
मेजर जनरल ने बताया कि अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी श्रेणी के लिए अलग भर्ती रैली 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बीईजी एंड सेंटर, रुड़की में आयोजित की जाएगी.
भारतीय सेना ने अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी है. सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित है. प्रत्येक चरण में जांच और निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी दिलाने, भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने या चयन कराने का झूठा आश्वासन देकर पैसे मांगता है या फिर अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल भर्ती अधिकारियों को दी जानी चाहिए. सेना ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आए, अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल करें.
ये भी पढ़ें- सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली; सातवें दिन रामपुर के 763 अभ्यर्थियों ने दौड़ में मारी बाजी, 945 अभ्यर्थी हुए शामिल