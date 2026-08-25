ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती रैली: बुलंदशहर में 923 युवाओ दम लगाकर दौड़े, सफल हुए बस इतने.....

सहारनपुर अग्निवीर भर्ती रैली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के आठवें दिन सोमवार को बुलंदशहर के युवाओं ने दमखम दिखाया. डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुलंदशहर की सिकंदराबाद और शिकारपुर तहसीलों के लिए दौड़ हुई. मेजर जनरल मनीष कुमार. (Video Credit; ETV Bharat) 750 ने मारी बाजी: दौड़ के लिए कुल 1015 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 923 अभ्यर्थी भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करने पहुंचे. शारीरिक दक्षता परीक्षा में 750 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और अगले चरण के लिए क्वालीफाई किया. सुबह से ही स्टेडियम में युवाओं में सेना में भर्ती होने का जबरदस्त उत्साह दिखा. 17 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगी रैली: जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर यूपी और उत्तराखंड, मेजर जनरल मनीष कुमार ने बताया कि भर्ती साल 2027 के लिए यूपी में अग्निवीर रैलियों की सीरीज में सहारनपुर में पहली रैली हो रही है. ये रैली 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक चलेगी. इसमें ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. एआरओ मेरठ द्वारा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती की जा रही है. इस रैली में 13 जिलों के करीब 20,923 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. पिछले 8 दिनों में 7,656 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं.