अग्निवीर भर्ती रैली 2026: मैदान में दिख रहा देश के लिए कुछ करने का ज़ज्बा, दौड़ में सफल अभ्यर्थियों ने बताए एक्सपीरियंस

अग्निवीर भर्ती रैली 2026, मैदान में युवा दिखा रहे अपना दमखम. (Photo Credit; ETV Bharat)
आगरा: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, मैनपुरी समेत 12 जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है. जिसमें युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं. अग्निवीर भर्ती रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है. फिजिकल फिटनेस टेस्ट के इस मुख्य इवेंट, दौड़ में युवाओं के खाकी पहनने का सपना दम तोड़ रहा है. हर दिन दौड़ में 30 प्रतिशत युवा बाहर हो रहे हैं.
आगरा सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती रैली पारदर्शी बनाने को विशेष प्लानिंग की है. जिससे दलाल और संदिग्ध पर निगरानी रखी जा रही है. ईटीवी भारत टीम ने अग्निवीर बनने आए युवाओं से खास बातचीत की. जिसमें अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी बताई.
देखिए प्रतिभागियों ने क्या कुछ कहा. (Video Credit; ETV Bharat)
बता दें कि आगरा में 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अग्निवीर भर्ती रैली चलेगी. अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है. जिसमें करीब 19 हजार युवा प्रतिभाग करेंगे. हर दिन शेड्यूल के हिसाब से जिले के अभ्यर्थी आगरा में फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने आ रहे हैं. जो ग्रुप में फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं.
30 प्रतिशत युवा दौड़ में असफल: इसमें सबसे प्रमुख इवेंट दौड़ है, जो 1600 मीटर है. जिसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं. अभ्यर्थियों का इस दौड़ में दम भर रहा है, करीब 30 प्रतिशत युवा फेल हो रहे हैं. इसके साथ ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जंप, बैलेंसिग और बीम के साथ ही मेडिकल में भी युवा अनफिट निकल रहे हैं.
आर्मी में जाने और देश सेवा का ज़ुनून: अलीगढ़ से आए योगेंद्र कुमार ने बताया कि पिता किसान है. फिजिकल बहुत अच्छा रहा. दौड़ के दौरान पहले ग्रुप में 30 और दूसरे ग्रुप में भी 30 और तीसरे ग्रुप में भी ठीक अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं. उन्होंने घर पर 1600 मीटर की दौड़ साढे 5 मिनट में पूरी की थी. यहां पर भी बढ़िया दौड़ लगाई है. अग्निवीर भले ही 4 साल की है. मगर, मेरे अंदर बचपन से ही जुनून आर्मी और देश सेवा का है. इसलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेवा कितने साल की है. फिजिकल परीक्षण के दौरान युवा. (Photo Credit; ETV Bharat) पिता से मिली सेना में सेवा की प्रेरणा: मथुरा से आए शिवकुमार के पिता किसान हैं. उनका बचपन से ही सेना में जाने का सपना था. जो अब पूरा होता दिख रहा है. अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दौड़, जंप, बेलेंसिंग और बीम सभी पास कर लिए हैं. दौड़ में पूरा समय मिल रहा है. वहीं, मैनपुरी से आए निशांत कुमार ने बताया कि उन्हें अपने पिता से सेना में जाने की प्रेरणा मिली. पिता फौजी थे. उन्हें देखकर ही आर्मी में जाने का मन बनाया. चाचा भी आर्मी में हैं. इसके साथ ही पुलिस और अन्य फोर्स में परिवार के सदस्य सेवाएं दे रहे हैं. उनकी दौड़ पूरी हो गई है. अन्य इवेंट में भी पास हैं. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) असफलता से निराशा, मगर दोबारा मेहनत करेंगे: अभ्यर्थी विष्णु ने बताया कि रात को 12.30 बजे हमें स्टेडियम में एंट्री मिली थी. एंट्री में आधार कार्ड, एडमिट कार्ड की जांच कराई. इसके बाद हॉल में बैठाकर दौड़ के लिए ग्रुप बनाए गए, सुबह दौड़ हुई. जिसमें उन्होंने दौड़ पास की. मगर, बीम में फेल हो गए. खाकी बदन पर आने से रह गई. उन्होंने कहा, अभी और मौका है, दोबारा से और अच्छी तैयारी करेंगे. जिससे सेना में भर्ती हो सकें. वहीं, ललितपुर से आए रमेश कुमार ने बताया कि इस बार दौड़ में रह गया, पहली बार आया हूं. मगर, अगली बार मेहनत करके दौड़ एक्सीलेंट करना है. फिजिकल परीक्षण के दौरान युवा. (Photo Credit; ETV Bharat) दलाल और संदिग्धों की विशेष निगरानी: आगरा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा ने बताया, अग्निवीर भर्ती रैली पूरी तरह से पारदर्शी हो रही है. साथ ही दलाल-संदिग्धों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने विशेष प्लानिंग की है. पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की टीमें एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम के बाहर निगरानी रखे हैं. अभ्यर्थियों के रहने के लिए भी विशेष एरिया दिया गया है. स्टेडियम और स्टेडियम के बारे में भी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. फिजिकल परीक्षण के दौरान युवा. (Photo Credit; ETV Bharat) युवाओं में दिख रहा क्रेज: लखनऊ जोन रिक्रूटमेंट के डीडीजी ब्रिगेडियर एस.के मंडल ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली में अभ्यर्थियों का उत्साह दिख रहा है. हर साल अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है. ये इस साल की अंतिम अग्निवीर भर्ती रैली है. नए साल की अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है.ये हैं अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स- ● अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ 2 सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी लानी होगी. ● प्रवेश पत्र और फोटो: स्पष्ट प्रिंटेड एडमिट कार्ड और 20 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो. ● शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 8वीं, 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाएं. ● पहचान और निवास: आधार कार्ड, निवास (डोमिसाइल), जाति और धर्म प्रमाण पत्र. ● चरित्र प्रमाण पत्र: सरपंच या नगर पालिका द्वारा पिछले 6 महीनों के भीतर जारी. ● कानूनी: 10 रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र. ● किसी भी सहायता के लिए एआरओ आगरा हेल्पलाइन नंबर 0562-2226084 पर संपर्क किया जा सकता है.ये भी पढ़ें: अग्निवीर भर्ती रैली आगरा: 12 जिलों के 650 नौजवानों ने लगाई दौड़; 19 अप्रैल तक मौका Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)