ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती रैली आगरा: 12 जिलों के 650 नौजवानों ने लगाई दौड़; 19 अप्रैल तक मौका

आगरा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा ने बताया अग्निवीर भर्ती रैली में पहले दिन 650 युवाओं ने टेस्ट दिया.

अग्निवीर भर्ती रैली आगरा.
अग्निवीर भर्ती रैली आगरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 8:40 AM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 8:54 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: जिले में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो चुकी है. 01 से 19 अप्रैल तक भर्ती की रैली जारी रहेगी. पहले दिन आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, कासगंज, एटा सहित 12 जिलों के युवा दमखम दिखा रहे हैं. भर्ती रैली आगरा के सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आयोजित की जा रही है.

आगरा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा ने बताया अग्निवीर भर्ती रैली में पहले दिन 650 युवाओं ने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले दौड़ लगाई है. दौड़ में पास अभ्यर्थियों ने जिगजैग, बीम और बैलेंसिंग जैसे टेस्ट दिए.

इसके बाद अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड हाइट, चेस्ट समेत अन्य किए गए. आगरा जिले को छोड़कर सभी 11 जिलों के अभ्यर्थी गुरुवार सुबह से अग्निवीर टेक्निकल की सभी शाखाएं में भर्ती के लिए दमखम दिखाएंगे.

आगरा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

यह है अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल

  • 02 अप्रैल 2026: आगरा जिले को छोड़कर सभी 11 जिलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल (सभी शाखाएं).
  • 03 अप्रैल 2026: आगरा जिले को छोड़कर सभी 11 जिलों के लिए अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क), स्टोर कीपर टेक्निकल (एसकेटी).
  • 04 अप्रैल 2026: आगरा जिले की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी.
  • 05 अप्रैल 2026: झांसी जिले की मोठ, टहरौली, मऊरानीपुर, गरौठा, झांसी के साथ ही ललितपुर जिले की तालबेहट, मड़ावरा, पाली, ललितपुर, महरौनीके अभ्यर्थियों की भर्ती होगी. इसी दिन जालौन जिले की जालौन, कालपी, उरई, माधौगढ़, कोंच तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी).
  • 06 अप्रैल 2026: इटावा जिले की तहसील ताखा, भरथना, जसवंतनगर, सैफई, चकरनगर और इटावा के साथ ही एटा जिले की एटा, जलेसर और अलीगंज तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 07 अप्रैल 2026: हाथरस जिले की सिकंदराराऊ, हाथरस, सादाबाद एवं सासनी तहसील की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 08 अप्रैल 2026: फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, टूंडला और जसराना तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 09 अप्रैल 2026: मैनपुरी जिले की कुरावली, करहल, भोगांव, मैनपुरी, किशनी और घिरोर तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 10 अप्रैल 2026: कासगंज जिले की कासगंज, सहावर और पटियाली तहसील के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर, अतरौली और कोइल तहसील के युवाओं की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 11 अप्रैल 2026: अलीगढ़ जिले की तहसील गभाना और इगलास के साथ ही मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 12 अप्रैल 2026: मथुरा जिले छाता और मांट तहसील के लिए अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 13 अप्रैल 2026: मथुरा जिले की मथुरा और महावन तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 14 अप्रैल 2026: आगरा जिले की एत्मादपुर और किरावली तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 15 अप्रैल 2026: आगरा जिले की बाह और खेरागढ़ तहसील के अभ्यर्थियोंकी अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 16 अप्रैल 2026: आगरा जिले की सदर और फतेहाबाद तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
  • 17-19 अप्रैल 2026: मेडिकल परीक्षण और प्रशासनिक कार्यों के लिए आरक्षित दिन है.

रैली में 12 जिलों के करीब 19 हजार युवा प्रतिभाग करेंगे. अग्निवीर भर्ती रैली 19 अप्रैल तक आयोजित होगी. इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा, झांसी, ललितपुर और जालौन के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे हैं. हर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड से भी एंट्री दी जा रही है.

फिजिकल टेस्ट देते अभ्यर्थी.
फिजिकल टेस्ट देते अभ्यर्थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

देर रात से अभ्यर्थियों को एकलव्य स्टेडियम में एंट्री दी जाती है. हर हालत में अभ्यर्थी को सुबह 4 बजे तक रिपोर्ट करना है. पहले दिन बुधवार को अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए 12 जिलों के 875 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. इसके मुकाबले 650 अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट किया.

इस पर 100-100 के छह समूहों में अभ्यर्थियों को बांटकर 1600 मीटर की दौड़ कराई गई. कार्यवाहक स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर केबी सिंह ने हरी झंडी दिखा अभ्यर्थियों के ग्रुप को रवाना किया. भर्ती में युवाओं का जोश, अनुशासन और देश सेवा का जज्बा देखने लायक था.

अग्निवीर भर्ती रैली आगरा.
अग्निवीर भर्ती रैली आगरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

यह हैं अनिवार्य कागजात

  1. अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी लानी होगी.
  2. प्रवेश पत्र और फोटो: स्पष्ट प्रिंटेड एडमिट कार्ड और 20 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो.
  3. शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 8वीं, 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाएं.
  4. पहचान और निवास: आधार कार्ड, निवास (डोमिसाइल), जाति और धर्म प्रमाण पत्र.
  5. चरित्र प्रमाण पत्र: सरपंच या नगर पालिका द्वारा पिछले 6 महीनों के भीतर जारी.
  6. कानूनी: 10 रुपए के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र.
  7. किसी भी सहायता के लिए एआरओ आगरा हेल्पलाइन नंबर 0562-2226084 पर संपर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ट्रांसजेंडर ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई दूसरे प्रेमी की हत्या; 24 घंटे में हुआ मर्डर का खुलासा

Last Updated : April 2, 2026 at 8:54 AM IST

TAGGED:

AGRA NEWS AGNIVEER BHARTI RAILY
AGNIVEER RECRUITMENT RALLY 2026
AGNIVEER RECRUITMENT RALLY AGRA
AGNIVEER TRADESMAN POST RALLY AGRA
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.