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अग्निवीर भर्ती रैली आगरा: 12 जिलों के 650 नौजवानों ने लगाई दौड़; 19 अप्रैल तक मौका

अग्निवीर भर्ती रैली आगरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो चुकी है. 01 से 19 अप्रैल तक भर्ती की रैली जारी रहेगी. पहले दिन आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, कासगंज, एटा सहित 12 जिलों के युवा दमखम दिखा रहे हैं. भर्ती रैली आगरा के सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आयोजित की जा रही है. आगरा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा ने बताया अग्निवीर भर्ती रैली में पहले दिन 650 युवाओं ने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले दौड़ लगाई है. दौड़ में पास अभ्यर्थियों ने जिगजैग, बीम और बैलेंसिंग जैसे टेस्ट दिए. इसके बाद अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड हाइट, चेस्ट समेत अन्य किए गए. आगरा जिले को छोड़कर सभी 11 जिलों के अभ्यर्थी गुरुवार सुबह से अग्निवीर टेक्निकल की सभी शाखाएं में भर्ती के लिए दमखम दिखाएंगे. आगरा सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) यह है अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल