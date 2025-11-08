वाराणसी अग्निवीर भर्ती; पहले दिन चुने गए 300 से ज्यादा युवा, आप भी ये दस्तावेज लेकर पहुंचें
वाराणसी कंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे मैदान में शनिवार से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया 21 नवंबर तक चलेगी.
वाराणसी : अग्निवीर भर्ती प्रकिया की शुरुआत शनिवार को कंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे मैदान में हो गई. भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन कुल 1028 अभ्यर्थी बुलाए गए थे. जिसमें से 844 अभ्यर्थी रेस में शामिल हुए और 395 पास हुए. पहले दिन ट्रेडमैन भर्ती के लिए युवाओं ने 1600 मीटर की दौड़ लगाई. इसमें 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक माप और डॉक्यूमेंट की जांच की गई. भर्ती में सभी तीन बाधाओं को पार करने वाले अभ्यर्थियों को 9 नवंबर को फिर से बुलाया गया है. अब सभी की चिकित्सीय जांच की जाएगी.
भर्ती कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शनिवार सुबह 6 बजे शुरू हुई थी. जिसमें दौड़, बिम, जिक जैक के साथ चरणबद्ध तरीके से शारीरिक माप और डॉक्यूमेंट की जांच पूरी हुई. भर्ती प्रक्रिया 21 नवंबर तक चलेगी. शनिवार को वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, भदोही सोनभद्र, वाराणसी जिले के 1030 अभ्यर्थी भर्ती रैली में पहुंचे थे.
सेना भर्ती निदेशक शैलेश कुमार ने बताया कि भर्ती रैली में युवाओं का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. 8 नवंबर को 10वीं पास ट्रेडमैन के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है. भर्ती में सहूलियत और पारदर्शिता के लिए पूरे परिसर में 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. हेल्थ प्वाइंट ऑफ व्यू से 12 चिकित्सकों की टीम भर्ती स्थल पर तैनात है. 9 नवंबर को टेक्निकल और क्लर्क के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी. जिसमें 1030 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं.
अग्निवीर भर्ती में पहुंचे सुरेश यादव का कहना था कि सेना में जाना सपना है. इसी सपने को पूरा करने के लिए हम भर्ती में शामिल होने पहुंचे थे. हमें मौका नहीं मिल पाया, हम फिर से मेहनत करेंगे. गाजीपुर से पहुंचे प्रदीप राय का कहना था कि यह बेहद उत्साह का समय था, लेकिन कहीं न कहीं से हमारे अंदर कोई कमी रही होगी जो हमारा सलेक्शन आज नहीं हो पाया. हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे प्रयास जारी रखेंगे.
