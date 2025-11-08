ETV Bharat / state

वाराणसी अग्निवीर भर्ती; पहले दिन चुने गए 300 से ज्यादा युवा, आप भी ये दस्तावेज लेकर पहुंचें

अग्निवीर भर्ती में दौड़ लगाते अभ्यर्थी. ( Photo Credit : ETV Bharat )