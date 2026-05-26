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1 से 12 जून तक सेना भर्ती कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित

भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट जारी हगो गई है. इसके लिए छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ऑनलाइन परीक्षा छत्तीसगढ़ के भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के कुल 10 परीक्षा केंद्रों में संपन्न कराई जाएगी. परीक्षा प्रतिदिन 3 से 4 शिफ्टों में होगी. इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिन रुप दिया जा रहा है.

रायपुर : भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE की तिथियां घोषित कर दी गई हैं. सेना में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह एक बड़ा अवसर है. छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के 10 परीक्षा केन्द्रों पर यह परीक्षा 01 जून 2026 से 05 जून 2026 तथा 08 जून 2026 से 12 जून 2026 तक आयोजित होगी. वहीं जनवरी 2026 में धमतरी में हुए भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती का परिणाम जारी हो गया है. जिसमें छत्तीसगढ़ के 1163 युवा सफल हुए हैं. 28 मई से सेना भर्ती कार्यलय नवारायपुर में दस्तावेज सत्यापन का काम शुरु होगा.

एडमिट कार्ड जारी

ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेना भर्ती कार्यलय नवारायपुर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं. उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें.

हेल्पलाइन नंबर जारी

किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप स्थित सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते हैं. भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है और चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जाता है. अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के दलालों एवं भ्रामक आश्वासनों से सावधान रहने की सलाह दी गई है.

अग्निवीर भर्ती का परिणाम 1163 का चयन

सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जनवरी माह में धमतरी में आयोजित भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है. इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के 1163 युवाओं को सफलता मिली है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है. साथ ही सेना भर्ती कार्यालय, नवा रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की गई है. सभी सफल उम्मीदवारों को 28 मई 2026, सुबह 7:00 बजे सभी मूल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नया रायपुर आना है. किसी भी जानकारी के लिए 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते हैं. इसे लेकर भी सेना भर्ती कार्यालय के तरफ से दलालों से बचने और जो भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है.