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वाराणसी में एक से से शुरू होगी अग्निवीर परीक्षा, क्यूआर बेस्ड होगा एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड पर ही क्यूआर के जरिए लोकेशन स्कैन कर अभ्यर्थी पहुंच सकेगा.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 6:41 PM IST

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वाराणसी: यदि आप सेना का हिस्सा बनने की चाह रखते हैं तो यह मौका आपके लिए है. भारतीय सेना ने 1 जून से 12 जून तक अग्निवीर भर्ती की तिथि घोषित की है. इसके लिए वाराणसी और गोरखपुर में लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं. बता दें कि, परीक्षा की तिथि जारी होने के साथ वाराणसी के भर्ती कार्यालय पर पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है. इस बार अभ्यर्थियों को लोकेशन पर पहुंचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा बल्कि उनके एडमिट कार्ड पर क्यूआर होगा, जिसे स्कैन करके वह अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं.

बता दें कि, इस बार सेना भर्ती परीक्षा के लिए दो नए बदलाव किए गए हैं. जिसके तहत एडमिट कार्ड पर ही क्यूआर के जरिए लोकेशन स्कैन कर अभ्यर्थी पहुंच सकेगा, तो दूसरा एक एडमिट कार्ड से दो पदों के लिए प्रवेश परीक्षा दी जा सकेगी. अभ्यार्थी सेना की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस बारे में सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक शैलेश कुमार ने बताया कि हमारी ओर से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है. अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए बनारस में 9 और गोरखपुर में सात केंद्र बनाए गए हैं.

उन्होंने बताया कि बीते दिनों के रजिस्ट्रेशन में जिला प्रशासन के प्रयास से एक लाख से ज्यादा युवाओं ने रुचि दिखाई है, इसलिए हमने परीक्षा को अलग-अलग पालियों में कराने का निर्णय लिया है. बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए ही क्यूआर और दो पदों के लिए एक प्रवेश पत्र जारी किया गया है. इसके साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं.

इन दस्तावेज़ों के साथ मिलेगी एंट्री : उन्होंने बताया कि, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना होगा, जहां सबसे पहले चेकिंग की जाएगी. इसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र पर अंदर आने की अनुमति मिलेगी. रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उनके एडमिट कार्ड का भी वेरीफिकेशन होगा. फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड मिलाया जाएगा, फोटोग्राफी होगी और उसके बाद परीक्षार्थी केंद्र में जाकर परीक्षा दे सकेंगे. उन्होंने बताया कि, परीक्षा देने के बाद निकलने पर दोबारा अभ्यर्थियों की फोटो खींची जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी अराजक तत्व किसी भी तरीके की गलत कृत्य को ना कर सके.

4 पालियों में होगी परीक्षा : बताते चलें कि, सेना भर्ती कार्यालय ने चार पालियों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है. परीक्षा के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है.पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े 8:00 बजे से 9:30 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा 11:30 से 12:30 तक, तीसरी पाली की परीक्षा ढाई से 3:30 बजे तक और चौथी पाली शाम में 5:30 से 6:30 तक संचालित की जाएगी. चारों पालियों की परीक्षाओं के लिए सुबह से ही 7:00 बजे, 10:00 बजे,1:00 बजे, 4:00 बजे से एंट्री होगी.

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