भिवानी भीम स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती कल से, चार जिलों के 8800 युवा लेंगे हिस्सा

भिवानी के भीम स्टेडियम में 28 जनवरी से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है.

भीम स्टेडियम भिवानी में अग्निवीर भर्ती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 27, 2026 at 4:08 PM IST

भिवानी: जिले के ऐतिहासिक भीम स्टेडियम में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया कल 28 जनवरी से शुरू होने जा रही है. यह भर्ती 12 फरवरी तक चलेगी, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी इन चार जिलों के कुल 8800 युवा भाग लेंगे. ये सभी युवा वो हैं, जिन्होंने साल 2025 के जून माह में आयोजित सेना के कॉमन एंट्रेस एग्जाम (सीईई-2025) पास किया है. 16 दिनों तक चलने वाली यह भर्ती दक्षिण हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है.

जानें किन पदों पर होगी भर्ती: इस भर्ती अभियान में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए चयन किया जाएगा. भर्ती का संचालन सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कमान भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल के. संदीप के हाथों में है. सेना द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुसार चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त रखा गया है.

शारीरिक परीक्षा से लेकर मेडिकल तक कड़ा चयन: भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, मापदंड जांच, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल फिटनेस, दौड़ और दृढ़ता (एंड्योरेंस) टेस्ट लिया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक श्रेणियों में पंजीकरण किया है, उन्हें शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद केवल एक बार दौड़ में भाग लेने की अनुमति दी गई है.उम्मीदवारों को 10वीं-12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, एनसीसी/खेल प्रमाण पत्र, रिलेशन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), एडमिट कार्ड सहित सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे.

चार जिलों के 8800 युवा भीम स्टेडियम में आजमाएंगे किस्मत (ETV Bharat)

"युवाओं को लंबे समय से था इंतजार": भिवानी के पूर्व रिटायर्ड इंस्पेक्टर व राष्ट्रपति अवॉर्डी आजाद ढांडा ने भर्ती को लेकर कहा, "इस भर्ती का भिवानी जिले के युवाओं को लंबे समय से इंतजार था.युवाओं ने इसकी बेहतर तैयारी की है और उन्हें पूरा भरोसा है कि भीम स्टेडियम में आयोजित इस 16 दिवसीय भर्ती के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे. यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात होगी. दक्षिण हरियाणा की यह धरती पिछली तीन पीढ़ियों से सेना को जवान देती आ रही है. अब हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से युवाओं में उत्साह और बढ़ा है."

बता दें कि भीम स्टेडियम में होने जा रही यह भर्ती न केवल युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी, बल्कि दक्षिण हरियाणा की सैन्य परंपरा को भी और मजबूत करेगी.

