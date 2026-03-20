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अग्निवीर भर्ती 2026 : इंडियन आर्मी में जाने का मौका, सरकार देगी निशुल्क ट्रेनिंग

रायपुर : इंडियन आर्मी में जाने का सुनहरा अवसर एक बार फिर आया है. भारतीय थल सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरु की. अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए 01 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे. इस प्रक्रिया के बाद भर्ती के दूसरे प्रारुप को चालू किया जाएगा. इसके लिए 01से 15 जून के बीच कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा. जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकार के तरफ से निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था दी जा रही है.

कैसे करें आवेदन

भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के समन्वय के साथ सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख का विज्ञापन जारी किया है. सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी 2026 से 01 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को निर्धारित की है. जो लोग इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

01से 15 जून के बीच कॉमन एंट्रेंस एग्जाम

भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए कॉमन एंट्रेस एग्जाम की तारीखों को भी तय किया है. सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन की संभावित तारीख 01 जून 2026 से 15 जून 2026 के बीच किया जाना तय हुआ है. सेना भर्ती कार्यालय की जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए यह बेहतर अवसर है. जो भी युवा इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे भर्ती के नियमों के अनुसार तैयारी पूरी कर लें.

निःशुल्क कोचिंग के लिए ऐसे करें आवेदन