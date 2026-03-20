अग्निवीर भर्ती 2026 : इंडियन आर्मी में जाने का मौका, सरकार देगी निशुल्क ट्रेनिंग
अग्निवीर भर्ती के तहत इंडियन आर्मी में नौजवानों को लिए सुनहरा अवसर है. आर्मी में जाने के लिए इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरु हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 7:35 PM IST
रायपुर : इंडियन आर्मी में जाने का सुनहरा अवसर एक बार फिर आया है. भारतीय थल सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरु की. अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए 01 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे. इस प्रक्रिया के बाद भर्ती के दूसरे प्रारुप को चालू किया जाएगा. इसके लिए 01से 15 जून के बीच कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा. जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकार के तरफ से निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था दी जा रही है.
कैसे करें आवेदन
भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के समन्वय के साथ सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख का विज्ञापन जारी किया है. सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी 2026 से 01 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को निर्धारित की है. जो लोग इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
01से 15 जून के बीच कॉमन एंट्रेंस एग्जाम
भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए कॉमन एंट्रेस एग्जाम की तारीखों को भी तय किया है. सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन की संभावित तारीख 01 जून 2026 से 15 जून 2026 के बीच किया जाना तय हुआ है. सेना भर्ती कार्यालय की जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए यह बेहतर अवसर है. जो भी युवा इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे भर्ती के नियमों के अनुसार तैयारी पूरी कर लें.
निःशुल्क कोचिंग के लिए ऐसे करें आवेदन
अग्निवीर भर्ती 2026 में जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है.अभ्यर्थियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग ने विशेष पहल की है. अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, जिससे वे बेहतर तैयारी कर सकें. छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग के निर्देश में ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीयन करने के बाद छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की वेबसाइट www.erojgar.cg.gov.in पर जाकर अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
इसके लिए आवेदकों का पहले से रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य होगा. इसके बाद ही वे प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकेंगे.सरकार की तरफ से सभी जिलों के यह निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी पात्र युवाओं को इससे जोड़ें ताकि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अग्निवीर भर्ती में भाग लें और निःशुल्क कोचिंग सुविधा का उपयोग कर अपने भविष्य को संवारें. यह पहल न केवल युवाओं को सेना में सेवा का अवसर देगा, बल्कि उन्हें अनुशासन, कौशल और सम्मानजनक करियर को दिशा देने वाला साबित होगा.
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