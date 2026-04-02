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अग्निवीर भर्ती: ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक आवेदन कर सकेंगे युवा

उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा.

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अग्निवीर भर्ती 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:05 AM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिली है. भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी गई है. पहले यह तिथि 1 अप्रैल तय थी. भारतीय थल सेना की इस पहल से अब अधिक युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा. थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी, ट्रेड्समैन (8वीं-10वीं) और महिला मिलिटरी पुलिस के पदों के लिए यह समय बढ़ाया गया है. इस निर्णय का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकें और सेना में शामिल होने का सपना पूरा कर सकें.

भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी?

कर्नल राजन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को आगे ग्राउंड टेस्ट और भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

आवेदन के लिए जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा. आवेदन के समय सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते आवेदन पूरा करें.

भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा निर्धारित की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को आवेदन से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अंतिम तिथि बढ़ने से युवाओं को अब बेहतर तैयारी का भी मौका मिलेगा, जिससे वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें. अग्निवीर भर्ती युवाओं के लिए देश सेवा का सुनहरा अवसर है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

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