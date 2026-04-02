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अग्निवीर भर्ती 2026: युवाओं को बड़ा मौका, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़कर 10 अप्रैल, जानिए जरूरी शर्तें

अग्निवीर भर्ती 2026: आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी 2026 से आवेदन शुरू हुआ था. इसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन मंगाए गए थे. लेकिन अब नई अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 हो गई है. ऑनलाइन परीक्षा (CEE) की 1 जून से 10–15 जून 2026 तक संभावित है.

रायपुर: अग्निवीर भर्ती की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. पहले यह तारीख 1 अप्रैल 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है. इससे इच्छुक युवाओं को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

अग्निवीर (जनरल ड्यूटी)

अग्निवीर (टेक्निकल)

अग्निवीर (क्लर्क / स्टोरकीपर)

अग्निवीर (ट्रेड्समैन – 8वीं / 10वीं)

अग्निवीर महिला (सेना पुलिस)

नर्सिंग असिस्टेंट / फार्मा (स्थायी कैडर)

हवलदार (शिक्षा) एवं धर्म शिक्षक

पात्रता, शारीरिक मापदंड समेत कुछ जरूरी शर्तें

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा 17.5 से 22 वर्ष रखी गई है. इसके लिए जन्म तिथि 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के बीच होनी जरूरी है. वहीं शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई 162–168 सेमी और सीना 76 सेमी होना जरूरी है. शैक्षणिक योग्यता पद अनुसार अलग-अलग है. 8वीं, 10वीं, 12वीं पास होना जरूरी है.

आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस वर्ष अभ्यर्थी अधिकतम 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

चयन के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) होगा, वहीं क्लर्क पद के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य (30 शब्द प्रति मिनट) है. आगे की प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे.

पुलिस अधिकारियों की अपील

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है. किसी भी दलाल या एजेंट से दूर रहें. आवेदन से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें.

ज्यादा जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में 0771-2965212 / 2965214 फोन कर सकते हैं. नजदीकी जिला रोजगार कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.