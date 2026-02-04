ETV Bharat / state

UP में इस साल की पहली अग्निवीर भर्ती; 14 हजार अभ्यर्थी, जानिए किन तिथियों पर होगी रैली

यूपी में अग्निवीर भर्ती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती का सिलसिला इस साल पहली बार फिर शुरू होगा. अब तक उत्तर प्रदेश में पांच भर्ती रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं. अब ये छठवीं भर्ती रैली होने वाली है. 6 फरवरी से मध्य कमान की तरफ से भर्ती रैली शुरू होगी. ये भर्ती पुरुष अग्निवीरों की होगी. 13 जिलों के 13000 अभ्यर्थी इस बार 15 दिनों की रैली में शामिल हो रहे हैं. विभिन्न जिलों की तहसीलों से इस रैली में हिस्सा लेने अभ्यर्थी आएंगे. 18 फरवरी से महिला अग्निवीर भर्ती शुरू होगी. इस एक दिन की भर्ती में 1000 महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी. कुल मिलाकर 14 हजार पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया यहां पर संपन्न होगी. आर्मी चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज में अलग-अलग तिथियों पर यह रैली आयोजित की जाएगी. छह फरवरी से 20 फरवरी तक लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तहत रिक्रूटिंग ऑफिस मुख्यालय अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), अग्निवीर (टेक्निकल), अग्निवीर (ट्रेड्समैन), अग्निवीर क्लर्क/ स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भर्ती रैली आयोजित हो रही है. आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 13,000 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी इस रैली में भाग लेंगे. उत्तर प्रदेश में रैलियों की श्रृंखला में ये छठी रैली होने जा रही है. इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पिछले साल जुलाई में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया है. औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के अभ्यर्थियों को रैली में भर्ती होने का मौका मिल रहा है . ये है भर्ती रैली का कार्यक्रम छह फरवरी: रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा आठ और 10 पास) की रैली.

सात फरवरी: 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल की रैली.

आठ फरवरी: यूपी के औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, चित्रकूट, उन्नाव, बांदा और लखनऊ के अंतर्गत सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल की रैली.

नौ फरवरी: बाराबंकी, गोंडा, हमीरपुर, कानपुर नगर, महोबा और फतेहपुर जिलों के अंतर्गत सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल की रैली.

10 फरवरी: कानपुर नगर के अंतर्गत कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.

11 फरवरी: फतेहपुर के अंतर्गत बिंदकी, फतेहपुर और खागा की तहसीलों के लिए और लखनऊ के अंतर्गत मलिहाबाद, बख्शी का तालाब (बीकेटी), लखनऊ, मोहनलालगंज और सरोजिनी नगर की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.

12 फरवरी: चित्रकूट के अंतर्गत कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर और कानपुर देहात के अंतर्गत रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगनीपुर की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.

13 फरवरी: हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली तहसील हमीरपुर, राठ, सेरीला और मौदहा और उन्नाव के अंतर्गत आने वाली सफीपुर, हसनगंज, उन्नाव, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.

14 फरवरी: गोंडा के अंतर्गत गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज और बांदा के अंतर्गत बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी और पैलानी तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.

15 फरवरी: कन्नौज के अंतर्गत छिबरामऊ, कन्नौज, तिर्वा और हसेरन और महोबा के अंतर्गत कुलपहाड़, चरखारी और महोबा की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.

16 फरवरी: औरैया की बिधूना, औरैया और अजीतमल तहसीलों और बाराबंकी के फतेहपुर, रामनगर, नवाबगंज, सिरसाउली, गौसपुर, रामासनेहीघाट और हैदरगढ़ के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) की रैली.