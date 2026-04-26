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बर्फीले तूफान की चपेट में आने से बागपत का लाल सोवित चौहान शहीद, गांव में शोक की लहर

बागपत: अरुणाचल प्रदेश में तैनात बागपत का एक अग्निवीर जवान शहीद हो गया है. इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. शहीद जवान की पहचान छपरौली थाना क्षेत्र के लूम्ब गांव निवासी सोवित चौहान पुत्र मोहर सिंह के रूप में हुई है. सोवित वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे. उनके बलिदान की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. स्थानीय सांसद राजकुमार सांगवान भी परिजनों से मिलकर श्रद्धांजलि दी.

जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में आए बर्फीले तूफान की चपेट में ड्यूटी पर तैनात सोवित भी आ गए थे. किसी तरह दूसरे जवान उन्हें बर्फीले तूफान से निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सोवित के मौत की खबर मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया. यह खबर गांव में भी आग की तरह फैल गई, जिससे गांव में भी गम का माहौल है. परिजनों को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या ग्रामीण उनके घर पहुंच रहे हैं.

बताते हैं कि सोवित को बचपन से ही सेना में जाने का शोक था. जब अग्निवीर भर्तियां शुरू हुईं तो सोवित पहले ही प्रयास में अग्निवीर में सेलेक्ट हो गए थे. उनकी पहली पोस्टिंग ही अरुणाचल प्रदेश में हुई. उनके बड़े भाई मोहित, यूपी पुलिस में तैनात हैं. सोवित की माँ कुसुमलता, बहन ललिता का इस सूचना के बाद रो-रोकर बुरा हाल है.