अग्निवीर मोईन चौधरी का हार्ट अटैक से निधन; शाम तक हापुड़ पहुंच सकता है पार्थिव शरीर

पिलखुवा थाना प्रभारी श्याेपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम तक अग्निवीर मोईन का पार्थिव शरीर गांव में आने की उम्मीद है.

अग्निवीर मोईन चौधरी का हार्ट अटैक से निधन.
अग्निवीर मोईन चौधरी का हार्ट अटैक से निधन. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 1:16 PM IST

हापुड़: जिले के पिलखुआ थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी अग्निवीर मोईन चौधरी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया. मोईन चौधरी (24) पुत्र जाकिर ने 2022 में अग्निवीर ज्वाइन किया था. इस समय उनकी तैनाती अंबाला छावनी में थी.

सोमवार को ड्यूटी के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया. यह खबर जैसे ही गांव पहुंची, सन्नाटा छा गया. माता-पिता का आंचल सूना हो गया. भाई-बहन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मोईन की शहादत केवल एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की क्षति है.

मंगलवार शाम तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर: पिलखुवा थाना प्रभारी श्याेपाल सिंह ने बताया कि अभी शव का पोस्टमार्टम चल रहा है. शाम तक अग्निवीर मोईन का पार्थिव शरीर गांव में आने की उम्मीद है.

ग्रामीणों की आंखें नम: जिले के अग्निवीर मोईन चौधरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा. पिलखुआ के गांव कमालपुर की मिट्टी के लाल का लोग इंतजार कर रहे हैं. हर गली, हर चौपाल पर एक ही नाम गूंज रहा है मोईन चौधरी.

ग्रामीणों ने बताया कि किसान जाकिर के बेटे मोईन चौधरी वर्ष 2022 में अग्निवीर बने थे. इस समय वह अंबाला छावनी में तैनात थे. अनुशासन, साहस और कर्तव्यनिष्ठा उसकी पहचान थी. सोमवार का दिन परिवार के लिए कभी न भूलने वाला बन गया.

ग्रामीणों का कहना है कि हम सब बच्चों को उनकी जीवनी सुनाई जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि देश सबसे पहले होता है. मोईन चौधरी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह हमेशा अमर रहेंगे.

