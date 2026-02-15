ETV Bharat / state

आपराधिक इतिहास ने छीनी अग्निवीर की नौकरी, अब चोरी की बैटरियों के साथ हुआ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )

हल्द्वानी: उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का रहने वाला अग्निवीर परीक्षा पास युवक हल्द्वानी आकर चोर बन गया. जिसने अपने दो दोस्तों के संग मिलकर सड़क किनारे खड़े ट्रकों और डंफर से बैटरी चुरा लिए. फिर एक कबाड़ी को बेच दिए. अब पुलिस ने कबाड़ी समेत चारों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन आपराधिक इतिहास होने के चलते नौकरी से वंचित रह गया. हल्द्वानी सीओ अमित कुमार ने बताया कि बीती 12 फरवरी को बनभूलपुरा निवासी जुहैब आलम हुसैन ने पुलिस में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को उनका ट्रक संख्या DL IG 5376 इंद्रानगर गेट के पास खड़ा था, जिसमें से अज्ञात चोरों ने बैटरी चुरा ली. इसके अलावा आसपास खड़े अन्य वाहनों से भी बैटरियां चोरी होनी की बात भी सामने आई. हल्द्वानी में अग्निवीर परीक्षा पास युवक समेत 4 गिरफ्तार (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) वहीं, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया. घटना के अनावरण के लिए टीम ने घटना स्थल समेत आसपास के क्षेत्रों के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे. इसी कड़ी में 14 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गौला बाईपास रोड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल कार और 6 बैटरी भी बरामद हुई है.