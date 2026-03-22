हिमाचल में अग्निवीर भर्ती का आगाज, 2959 युवाओं ने दौड़ में दिखाया दम
अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 5:20 PM IST
मंडी: मंडी जिले के पंडोह में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ रविवार सुबह जोश और उत्साह के साथ हुआ. सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा आयोजित इस रैली में कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पिति के 2,959 युवा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. युवाओं में देश सेवा का जज्बा साफ नजर आया और सुबह से ही मैदान में भारी भीड़ देखने को मिली.
दौड़ के साथ शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया
भर्ती रैली की शुरुआत सुबह 6:30 बजे 1.6 किलोमीटर की दौड़ से हुई. निर्धारित समय से पहले ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मैदान में पहुंच गए थे. दौड़ के दौरान युवाओं का उत्साह और अनुशासन देखने लायक था. हर अभ्यर्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरा.
पहले दिन 326 युवाओं ने लिया हिस्सा
रैली के पहले दिन कुल्लू और लाहौल-स्पिति जिलों के 326 युवाओं ने भाग लिया. इनमें से 239 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे और अगले चरण के लिए चयनित हुए. अब इन सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच से गुजरना होगा, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा.
मंडी के युवा दिखाएंगे दम
आने वाले दिनों में मंडी जिले के अभ्यर्थी भी इस भर्ती रैली में शामिल होंगे. वे अपनी फिटनेस और तैयारी का प्रदर्शन कर सेना में भर्ती होने का प्रयास करेंगे. इस रैली को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है और युवा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं.
तैयारियों का लिया गया जायजा
भर्ती रैली से एक दिन पहले भर्ती निदेशक कर्नल गौतम निशांत ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. प्रशासन द्वारा रैली के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा, चिकित्सा और पेयजल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है.
युवाओं के लिए सुनहरा मौका
यह अग्निवीर भर्ती रैली युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का सुनहरा अवसर दे रही है. हजारों युवाओं के सपनों से जुड़ी यह रैली न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि देशभक्ति और अनुशासन की भावना को भी मजबूत कर रही है.
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