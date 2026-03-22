ETV Bharat / state

हिमाचल में अग्निवीर भर्ती का आगाज, 2959 युवाओं ने दौड़ में दिखाया दम

हिमाचल में अग्निवीर भर्ती का आगाज ( ETV BHARAT )

मंडी: मंडी जिले के पंडोह में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ रविवार सुबह जोश और उत्साह के साथ हुआ. सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा आयोजित इस रैली में कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पिति के 2,959 युवा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. युवाओं में देश सेवा का जज्बा साफ नजर आया और सुबह से ही मैदान में भारी भीड़ देखने को मिली. दौड़ के साथ शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया भर्ती रैली की शुरुआत सुबह 6:30 बजे 1.6 किलोमीटर की दौड़ से हुई. निर्धारित समय से पहले ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मैदान में पहुंच गए थे. दौड़ के दौरान युवाओं का उत्साह और अनुशासन देखने लायक था. हर अभ्यर्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरा. पहले दिन 326 युवाओं ने लिया हिस्सा रैली के पहले दिन कुल्लू और लाहौल-स्पिति जिलों के 326 युवाओं ने भाग लिया. इनमें से 239 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे और अगले चरण के लिए चयनित हुए. अब इन सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच से गुजरना होगा, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा. मंडी के युवा दिखाएंगे दम