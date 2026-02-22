ETV Bharat / state

पश्चिमी यूपी में अग्निवीर भर्ती; रजिस्ट्रेशन में हुई गलती ऐसे सुधारें, 1 अप्रैल तक आवेदन का मौका

मेरठ: अग्निवीर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवाओं से कोई गलती हो गई है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन में कोई सुधार, नाम या पते में बदलाव करना चाहते हैं, तो 2 दिन तक मेरठ ARO पहुंचकर फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों को अपनी Email ID में किसी भी प्रकार का संशोधन या सुधार करवाना है, जिसके कारण CEE का फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है, वह 22 फरवरी से 24 फरवरी तक सुबह 8 बजे Army Recruiting Office Meerut में रिपोर्ट कर सकते हैं.

यहां पहुंचकर फॉर्म में हुई कोई भी त्रुटि दुरुस्त कराई जा सकती है. सेना भर्ती कार्यालय मेरठ ने यह जानकारी स्पष्ट तौर पर ऑनलाइन भी शेयर की है, ताकि किसी आवेदक को परेशानी न हो.

सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के रिक्रूटिंग ऑफिसर कर्नल सत्यजीत बेवले ने बताया कि भर्ती कार्यालय में ऐसे आवेदकों को दो दिन तक अवसर दिया जा रहा है, जिनके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई है. उन्होंने कहा कि साथ ही वह स्पष्ट करना चाहेंगे कि सेना में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है.

अगर कोई भर्ती के नाम पर किसी तरह से पैसे मांगे तो पुलिस या भर्ती कार्यालय में सूचित करें. उन्होंने कहा की भर्ती को लेकर सभी अभ्यर्थी जब अपना आवेदन जमा करते हैं, तो एक बार फॉर्म फिल करते समय प्रत्येक बिंदु को ठीक से चेक कर लें. तब उन्हें बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा.

पश्चिमी यूपी के तीन मंडलों में भर्ती: सेना भर्ती कार्यालय मेरठ ने नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. पश्चिमी यूपी के तीन मंडल के युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. मेरठ मंडल सहित सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के युवा भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन भी कर रहे हैं.