पश्चिमी यूपी में अग्निवीर भर्ती; रजिस्ट्रेशन में हुई गलती ऐसे सुधारें, 1 अप्रैल तक आवेदन का मौका

सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के रिक्रूटिंग ऑफिसर कर्नल सत्यजीत बेवले ने बताया कि भर्ती कार्यालय में दो दिन सुधार का मौका मिलेगा.

पश्चिमी यूपी में अग्निवीर भर्ती.
पश्चिमी यूपी में अग्निवीर भर्ती. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 8:37 AM IST

Updated : February 22, 2026 at 9:06 AM IST

मेरठ: अग्निवीर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवाओं से कोई गलती हो गई है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन में कोई सुधार, नाम या पते में बदलाव करना चाहते हैं, तो 2 दिन तक मेरठ ARO पहुंचकर फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों को अपनी Email ID में किसी भी प्रकार का संशोधन या सुधार करवाना है, जिसके कारण CEE का फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है, वह 22 फरवरी से 24 फरवरी तक सुबह 8 बजे Army Recruiting Office Meerut में रिपोर्ट कर सकते हैं.

यहां पहुंचकर फॉर्म में हुई कोई भी त्रुटि दुरुस्त कराई जा सकती है. सेना भर्ती कार्यालय मेरठ ने यह जानकारी स्पष्ट तौर पर ऑनलाइन भी शेयर की है, ताकि किसी आवेदक को परेशानी न हो.

सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के रिक्रूटिंग ऑफिसर कर्नल सत्यजीत बेवले ने बताया कि भर्ती कार्यालय में ऐसे आवेदकों को दो दिन तक अवसर दिया जा रहा है, जिनके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई है. उन्होंने कहा कि साथ ही वह स्पष्ट करना चाहेंगे कि सेना में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है.

अगर कोई भर्ती के नाम पर किसी तरह से पैसे मांगे तो पुलिस या भर्ती कार्यालय में सूचित करें. उन्होंने कहा की भर्ती को लेकर सभी अभ्यर्थी जब अपना आवेदन जमा करते हैं, तो एक बार फॉर्म फिल करते समय प्रत्येक बिंदु को ठीक से चेक कर लें. तब उन्हें बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा.

पश्चिमी यूपी के तीन मंडलों में भर्ती: सेना भर्ती कार्यालय मेरठ ने नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. पश्चिमी यूपी के तीन मंडल के युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. मेरठ मंडल सहित सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के युवा भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन भी कर रहे हैं.

1 अप्रैल तक आवेदन: अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल 2026 तक किए जा सकते हैं. नौजवान अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर, टेक्निकल (SKT), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास) और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास) श्रेणियों के लिए में आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने का तरीका बेहद सरल: इच्छुक नौजवान सेना की वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 250 रुपए की फीस भी ऑनलाइन CEE यानि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से देय है. यह फीस भी फॉर्म भरते समय जमा की जा सकती है.

यह दस्तावेज जरूरी: ऑनलाइन आवेदन 45 दिन के लिए ही मान्य हैं. जब भी इच्छुक युवा अपना पंजीकरण करने की शुरुआत करें तो पहले से ही आवेदन शर्तों के अनुसार अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूर तैयार रखें.

इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी (साइज 5kb से 20 kb तक) तैयार रखें.

हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी (साइज 5 kb से 10 kb तक) और वर्तमान Email ID जो कि एक्टिव हो, तैयार रखें. यह सब फॉर्म भरने के लिए आवेदनकर्ता के पास होने चाहिए.

