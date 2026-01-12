धमतरी में अग्निवीर सेना भर्ती रैली : दो दिन में 907 अभ्यर्थियों ने दिखाया दम, दलालों और बिचौलियों से दूर रहने की अपील
अग्निवीर भर्ती में 10 जनवरी को सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, जीपीएम के अभ्यर्थी और 11 जनवरी को बस्तर और एमसीबी के युवा शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 12, 2026 at 9:24 AM IST
धमतरी: देश सेवा का जज्बा लिए सेना भर्ती में युवा दम दिखा रहे है. धमतरी शहर के आमातालाब रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया चल रही है. छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के लिए अलग-अलग दिन भर्ती रैली तय की गई है. 10 जनवरी से शुरू हुए सेना भर्ती में पहले दिन 532 में से 412 अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही वहीं दूसरे दिन 671 में से 495 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. आज बालोद जिले के अभ्यर्थी सेना भर्ती में शामिल हुए हैं.
अग्निवीर सेना भर्ती रैली
दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को आगे शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा. जिला प्रशासन धमतरी एवं सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के संयुक्त समन्वय से पूरी भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है. भर्ती स्थल पर सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
दलालों और बिचौलियों के बहकावे में न आने की बार बार अपील
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं केवल योग्यता के आधार पर होती है. युवाओं से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के दलालों एवं बिचौलियों के बहकावे में न आएं और अपनी मेहनत व क्षमता पर भरोसा रखें.
अग्निवीर भर्ती रैली में आने से पहले इन चीजों का रखें ध्यान
अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में अंकित तिथि एवं समय पर इंडोर स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को रैली एडमिट कार्ड के साथ 8वीं, 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंकसूचियां, स्थानीय निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी/खेल/आईटीआई/ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो), रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना होगा.
ऑटो और ईरिक्शा के लिए सवारी दर निर्धारित
अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग द्वारा ऑटो एवं ई-रिक्शा के लिए प्रति सवारी दरें निर्धारित की गई हैं, ताकि राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले युवाओं को सुगम आवागमन मिल सके. जिला प्रशासन द्वारा भर्ती रैली के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, रात्रि में रुकने, परिवहन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. अभ्यर्थियों से पुनः अपील की गई है कि वे दलालों से सावधान रहें, क्योंकि भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित है.