ETV Bharat / state

ऐसे ऋषि जिनके मुख से निकलती थी आग, त्रेतायुग में खुद मिलने पहुंचे थे भगवान राम, आज भी शिला में करते हैं निवास

जानें क्यों खास है अग्निजिव्हा आश्रम बड़ागांव? ( Etv Bharat )

अग्निजिव्हा आश्रम के पुजारी नारायण प्रपंन पांडे कहते हैं, '' अग्निजिव्हा जी एक दिव्य संत थे और अगस्त मुनि के भाई थे. अग्निजिव्हा जी अपने मुंह से आग उगलते थे, इसी कारण उनके पास कोई भी जा नहीं पाता था. और उन्हें श्राप था इसलिए वह इस आश्रम से कहीं नहीं जा पाते थे. आग उगलने की वजह से ही उनका नाम अग्निजिव्हा मुनि पड़ गया था. वनवास के दौरान भगवान राम उनसे मिलने त्रेता युग में यहां आए थे.

देवेंद्रनगर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़ागांव में स्थित है ये दिव्य आश्रम (Etv Bharat)

आश्रम के पुजारी नारायण प्रपन्न पांडे बताते हैं, '' यह आश्रम पन्ना जिले के देवेंद्रनगर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़ागांव में स्थित है. इस आश्रम को अग्निजिव्हा जी के आश्रम के रूप में जाना जाता है. यह आश्रम रामपथ गमन की सूची में 53 नंबर पर अंकित है. यहां पर त्रेता युग में भगवान राम अग्निजिव्हा जी ऋषि मुनि से मिलने आए थे और साढ़े तीन दिन यहां पर रहे थे. तभी से रामपथ गमन की यात्रा करने वाले हजारों श्रद्धालु यहां से होकर गुजरते हैं.

पन्ना : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धरती को ऋषि मुनियों की सिद्ध भूमि कहा जाता है. यहां आदिकाल में प्रसिद्ध व दिव्या संतों के आश्रम हुआ करते थे. वहीं, त्रेतायुग में वनवास के दौरान भगवान राम यहां से गुजरे थे और उनके दिव्य चरण इस धरती पर पड़े थे. भगवान राम चित्रकूट से होते हुए बृहस्पति कुंड आश्रम, सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम, सारंग धाम, अग्निजिव्हा आश्रम, ग्राम बड़गांव देवेंद्रनगर और सिद्धनाथ स्थान अगस्त मुनि के आश्रम सलेहा ऋषि मुनियों से मिलने आए थे. उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ थे. तभी से यहां मौजूद अग्निजिव्हा आश्रम का बड़ा महत्व है.

शिला में वास करते हैं अग्निजिव्हा जी

आश्रम में नदी किनारे एक विशाल शिला रखी हुई है, मान्यता है कि अग्निजिव्हा मुनि आज भी शिला में निवास करते हैं. आश्रम के पुजारी ने बताया, '' नदी किनारे रखी इस शिला में अग्निजिव्हा जी वास करते हैं और इसी शिला की लोग दूर-दूर से आकर पूजा पाठ करते हैं. जो इस शिला के सामने झुककर मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है.''

दूर-दूर से यहां दर्शन करने पहुंचते हैं लोग (Etv Bharat)

तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत ने बताया, '' देवेंद्र नगर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़ागांव में अग्निजिव्हा जी का आश्रम है. पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहां से गुजरे थे. रामपथ गमन की सूची में ये दिव्सय स्थान 53 नंबर पर चिन्हित है. प्रदेश सरकार रामपथ गमन से जुड़े विकास कार्यों में इस जगह पर भी विकास कार्य करने जा रही है.''

मान्यता है कि आज भी इस शिला में निवास करते हैं अग्निजिव्हा मुनि (Etv Bharat)

देश विदेश से लोग आते हैं आश्रम

इस आश्रम के दर्शन करने के लिए लोग सात समुंदर पार करके यहां पर पहुंचते हैं. और यह आश्रम रामपथ गमन का अहम पड़ाव है, इसलिए यहां पर लोग जरूर पहुंचते हैं. पहले यह स्थान जंगलों से घिरा हुआ था. यहां पर एक नदी का उद्गम स्थान भी है इसलिए यह स्थान रमणीय स्थल भी है. जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे-वैसे इस स्थान के आसपास लोग बसने लगे. यहां पर भगवान के कई मंदिर स्थापित हैं जहां पर लोग पूजा करने के लिए दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं.

जंगल के बीच स्थित है अग्निजिव्हा आश्रम (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

25 किलोमीटर का रहस्य

वनवास के दौरान भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण चित्रकूट के बाद बृहस्पति कुंड आश्रम पहुंचे थे, जहां पर वह बृहस्पति ऋषि से मिले थे. इसके बाद वह सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम सारंगधाम पहुंचे थे. सारंग धाम से अग्निजिव्हा जी का आश्रम 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां से अगस्त मुनि का आश्रम (अग्निजिव्हा मुनि के भाई) उनका आश्रम 25 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धनाथ अगस्त मुनि के आश्रम के नाम से जाना जाता है. यह एक रहस्य है कि तीन आश्रम 25-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. तीनों आश्रम प्रसिद्ध संतों गे हैं और यहां पर भगवान राम तीनों संतों से मिलने राम पथ गमन के दौरान त्रेता युग में आए थे.