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अग्नि 5 मिसाइल और परमाणु बम थीम की कांवड़ लेकर धर्मनगरी पहुंचे शिवभक्त, NSA अजीत डोभाल का है जबरा फैन

राहगीरों और अन्य श्रद्धालुओं ने रुककर कांवड़ को देखा और इसकी सराहना की. दिल्ली से आए तीन शिवभक्तों ने इस विशेष कांवड़ को तैयार किया है. कांवड़ में अग्नि 5 मिसाइल थीम के साथ तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल किया गया है. देश की शक्ति और भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाने वाली इस कांवड़ के साथ श्रद्धालु फोटो और वीडियो भी बनाते नजर आए. दिल्ली के दीपांशु, राजवीर और हर्ष ने इस कांवड़ को तैयार किया है. हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का दल रवाना हो चुका है. 11 अगस्त को सभी दिल्ली पहुंचेंगे और वहां भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे.

हरिद्वार: कांवड़ मेले में इस बार शिवभक्ति के साथ देशभक्ति का रंग भी खूब नजर आ रहा है. हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे कांवड़ियों के बीच बहादराबाद टोल प्लाजा के पास अग्नि 5 मिसाइल और परमाणु शक्ति की थीम पर तैयार की गई अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही.

कांवड़ यात्रा पर निकले दिल्ली निवासी दीपांशु भोला ने बताया कि उनकी यह कांवड़ देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय जवानों को समर्पित है. जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें हमारी सेना की विजय हासिल हुई थी और इंडियन आर्मी का हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने अग्निवीर कांवड़ बनाई है. उन्होंने बताया कि वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बड़े फैन हैं. इससे पहले वो 2025 में इस तरह की कांवड़ लाये थे, लेकिन इस बार कांवड़ में अग्नि 5 मिसाइल और परमाणु बम का प्रतीक बनाकर लाए हैं.

अग्नि 5 मिसाइल थीम की कांवड़ (Photo-ETV Bharat)

कांवड़िए राजवीर ने बताया कि शिवभक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश देना ही इस पहल का उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में जुटे सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने के लिए उन्होंने इस बार अग्नि 5 और परमाणु शक्ति की थीम को चुना. हर वर्ष अलग-अलग विषयों पर कांवड़ तैयार करते हैं. पिछले वर्ष उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर कांवड़ बनाई थी, जिसे श्रद्धालुओं ने काफी पसंद किया था. इस बार भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को दर्शाने के लिए अग्नि 5 मिसाइल को कांवड़ का हिस्सा बनाया गया है.

परमाणु बम थीम की कांवड़ (Photo-ETV Bharat)

कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल अलग अलग थीम पर बनी कांवड़ श्रद्धालुओं का ध्यान खींचती हैं. इस बार मिसाइल वाली कांवड़ श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति का संदेश देती नजर आई. यात्रा मार्ग पर जहां भी यह कांवड़ पहुंची, वहां लोगों ने रुककर इसे देखा और भारतीय सेना तथा देश की रक्षा शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

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