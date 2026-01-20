ETV Bharat / state

आंदोलनकारियों ने किया जलसमाधि लेने का प्रयास, प्रशासन के फूले हाथ पांव, मान मनौव्वल से स्थगित किया प्लान

उत्तरकाशी: प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आंदोलनकारियों ने जल समाधि का फैसला लिया. जिसके बाद मान मनौव्वल का दौर चलता रहा.एक माह से तांबाखानी से नगर का कूड़ा हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों का सब्र का बांध टूट पड़ा. आंदोलनकारी संतोष सेमवाल ने प्रशासन और पालिका की ओर से सुनवाई न होने गंगा में जलसमाधि लेने का निर्णय लिया. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आंदोलनकारियों को रोक दिया. आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगे.

गौर हो कि उत्तरकाशी तांबाखानी में कूड़ा लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है. सोमवार को कूड़े के निस्तारण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने शासन प्रशासन और पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उसके बाद संतोष सेमवाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जलसमाधि लेने के लिए अपने साथियों विष्णुपाल रावत, गोपीनाथ रावत आदि के साथ रवाना हुए. साईं मंदिर के समीप पहुंचते हुए पुलिस ने उन्हें रोक दिया और पालिका से वार्ता करने की बात कही. लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने और उनकी पुलिस की उनके साथ नोकझोंक भी हुई. इस दौरान आंदोलनकारी भावुक हो उठे. पुलिस ने आंदोलकारियों को मणिकर्णिका घाट से पहले रोक कर पालिका प्रशासन को बातचीत के बुलाया.