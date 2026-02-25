ETV Bharat / state

आयड नदी को बचाने गूंजे ढोल, 12 गांवों के लोगों ने शंखनाद के साथ किया महाआंदोलन का आगाज

आंदोलन के दौरान ढोल बजाते ग्रामीण ( ETV Bharat Udaipur )