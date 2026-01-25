ETV Bharat / state

रेलवे से तब होगी वार्ता जब जनता की मांगों को करेंगे पूरा: विजय हांसदा

कोविड-19 के दौरान बंद की गई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है.

राजमहल सांसद विजय हांसदा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 5:59 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 7:38 PM IST

पाकुड़: राजमहल लोकसभा क्षेत्र से JMM सांसद ने जनता और व्यापारियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है. यह आंदोलन COVID-19 महामारी के दौरान बंद की गई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से शुरू करने, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग करने को लेकर किया जा रहा है.

रेल अधिकारियों और रेल मंत्री को कई बार जानकारी दीः सांसद विजय हांसदा

सांसद विजय हांसदा ने कहा कि पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के रेलवे यात्रियों की मांगों को रेल अधिकारियों और रेल मंत्री तक कई बार लिखित और मौखिक रूप से पहुंचाया गया है और इस मामले को संसद में भी उठाया गया, लेकिन रेलवे ने इस क्षेत्र के लोगों की पूरी तरह से अनदेखी की है.

जानकारी देते राजमहल सांसद विजय हांसदा (Etv Bharat)

सांसद ने कहा कि अब जनता के पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. इसलिए पत्थर और कोयले का परिवहन रोक दिया गया है. सांसद ने कहा कि जनता के आंदोलन को हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया है. सांसद ने कहा कि जनता की मांग जायज है और रेलवे से तभी वार्ता होगी जब मांगें पूरी होंगी.

यात्रियों की मांग पूरी की जाए, आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो जायेगाः विजय हांसदा

विजय हांसदा ने कहा कि पाकुड़ और साहिबगंज से मालदा और हावड़ा रेलवे डिवीजन को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है लेकिन रेलवे ने इन्हीं दोनों जिले के रेल यात्रियों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया. सांसद ने कहा कि जिन क्षेत्र से कोई खास राजस्व नहीं मिलता है वहां सभी सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि पाकुड़ और साहिबगंज के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है. सांसद ने कहा कि रेलवे से कोई वार्ता नहीं होगी. पाकुड़ और साहिबगंज के रेल यात्रियों की जो मांग है उसे पूरी कर दें, आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो जायेगा.

बता दें कि रेल सुविधाएं और एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले की आम जनता व व्यवसायी ने रेलवे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. व्यवसायियों ने सबसे पहले मालपहाड़ी रेलवे साइडिंग और साहिबगंज जिले के रेलवे साइडिंग से मालगाड़ी के रैक में पत्थरों की लोडिंग बंद कर दी. रेलवे ने जब कोई समाधान नहीं किया तो पाकुड़ जिले के दो खदानों से पश्चिम बंगाल व पंजाब पावर प्लांट जाने वाले कोयला की लोडिंग बंद कर दी.

