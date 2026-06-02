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हांसी में पानी के लिए आंदोलन, 31 नामजद सहित कई अन्य पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

कानून हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहींः हांसी एसपी ने कहा कि "प्रदर्शन करना सभी का कानूनी अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती. प्रदर्शनकारियों को पहले भी समझाया गया था कि वे अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष रखें."

हांसी: जिले के चानौत गांव में पेयजल समस्या को लेकर चल रहे धरने के बीच हांसी पुलिस एसपी विनोद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का आरोप है कि धरने पर बैठे लोगों ने पीडब्ल्यूडी की पाइपलाइन उखाड़ने, सड़क जाम करने की कोशिश करने और बिजली का खंभा उखाड़कर मुख्य सड़क पर रखने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया.

अनूप चानौत सहित 31 पर नामदजद प्राथमिकीः हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि "ड्यूटी मजिस्ट्रेट शीला देवी की शिकायत पर दर्ज एक मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 126, 189, 223ए, 285 और 324 के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 31 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसमें अनूप चानौत, पूर्व सरपंच सत्यवान, हिमांशु, बिंदु हुड्डा, कैलाश मलिक और सुदेश कंडोला प्रमुख रूप से शामिल हैं. "

बिजली विभाग की ओर से भी एक प्राथमिकी दर्ज: वहीं बिजली विभाग के एसडीओ मोहन लाल की शिकायत पर मुकदमा नंबर-181 दर्ज किया गया है. इस मामले में बिजली अधिनियम की धारा 136 और पीडीपीपी अधिनियम के तहत 3 लोगों को नामजद करते हुए 25 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.

जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई: हांसी एसपी ने कहा कि "सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पाइप उखाड़ने, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने और बिजली के खंभे को सड़क पर रखने के आरोपों के संबंध में वीडियो सहित पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."



शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से मांगों को रखेंः उन्होंने कहा कि "कानून-व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाएगी. फिलहाल लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यदि दोबारा कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे अपनी मांगें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष रखें."