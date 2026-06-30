पोखराहा में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर आंदोलन, पांकी विधायक बोले- बंद हो टोल वसूली
पलामू के पोखराहा में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है.
Published : June 30, 2026 at 3:21 PM IST
पलामू: पांकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ने पांकी डालटनगंज रोड पर पोखराहा में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है. मंगलवार को पांकी विधायक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे.
दरअसल, लगातार सड़क दुर्घटना के बाद सदर थाना क्षेत्र का पोखराहा ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित हुआ है. एक पखवाड़े में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद यह जगह ब्लैक स्पॉट बन गया. पोखराहा में नेशनल हाइवे फोर लेन और डालटनगंज पांकी रोड एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं. क्रॉस वाली जगह पर फ्लाई ओवर या अंडर पास नही है. पांकी विधानसभा क्षेत्र के हजारों की आबादी इसी रोड से मेदिनीनगर समेत कई इलाकों में दाखिल होती है.
पांकी के विधायक डॉ. शशि भूषण मेहता ने बताया कि हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. लोग लगातार सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं. विधानसभा में पोखराहा और जोड़ की स्थिति का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. जबकि नेशनल हाइवे फोरलेन से परिचालन शुरू हो गया और टोल वसूली भी शुरू हो गई.
विधायक ने कहा कि अविलंब टोल से वसूली बंद हो. फ्लाई ओवर को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई है. वे इस पूरे मामले को विधानसभा में फिर से उठाएंगे. उन्होंने बताया कि इस मामले में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन नितिन गडकरी को पत्र भी लिखा जा रहा है. उन्हें भी हालात को लेकर अवगत करवाया जाएगा.
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