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निशा भगत मौत मामला: बीजेपी ने की सीबीआई जांच की आधिकारिक अनुशंसा की मांग, सीएम हेमंत सोरेन के एलान पर जताया संदेह

भाजपा के पूर्व सांसद समीर उरांव ( Etv Bharat )

रांचीः निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रही बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बीती रात सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई जांच कराए जाने के निर्णय पर संदेह व्यक्त किया. भाजपा ने कहा है कि जब तक इस संबंध में अनुशंसा नहीं की जाती तब तक इस संबंध में कहना मुश्किल है.

निशा भगत ने जमीन दलालों के विरुद्ध लड़ाई लड़ीः पूर्व सांसद समीर उरांव