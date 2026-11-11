निशा भगत मौत मामला: बीजेपी ने की सीबीआई जांच की आधिकारिक अनुशंसा की मांग, सीएम हेमंत सोरेन के एलान पर जताया संदेह
भाजपा नेता ने कहा जब तक निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच की आधिकारिक अनुशंसा नहीं होती आंदोनल जारी रहेगा. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
Published : November 11, 2026 at 2:54 PM IST
रांचीः निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रही बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बीती रात सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई जांच कराए जाने के निर्णय पर संदेह व्यक्त किया. भाजपा ने कहा है कि जब तक इस संबंध में अनुशंसा नहीं की जाती तब तक इस संबंध में कहना मुश्किल है.
निशा भगत ने जमीन दलालों के विरुद्ध लड़ाई लड़ीः पूर्व सांसद समीर उरांव
पूर्व सांसद समीर उरांव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत की मौत मामले में भले ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की है मगर इस संबंध में जिस तरह से सरकार का ढीला-ढाला रवैया रहा है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन की घोषणा कर रखी है वह तब तक चलता रहेगा जब तक की निशा भगत को न्याय नहीं मिल जाता है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत मुखर होकर जमीन दलालों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी.
आरोपियों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा आंदोलनः समीर उरांव
समीर उरांव ने कहा कि निशा भगत धर्म परिवर्तन के विरुद्ध वह काम कर रही थी जिसे सरकार के दलालोंं ने उनको अपमानित करने और चरित्र हनन करने का काम किया. जिससे उसे आहत होकर जान गंवाना पड़ी. सभी लोगों ने कहा कि जब राज्य में इस तरह की अराजक स्थिति हो गई है तो मुख्य रूप से मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री हैं.
आंदोलन जारी रहेगाः समीर उरांव
जिस तरह से मरने से पहले फेसबुक लाइव में उसने जिन-जिन लोगों का नाम लिया और उसके बाद उनके पिताजी के द्वारा जिन्हें आरोपी बताया गया है उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन करना प्रारंभ किया. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए भले ही बीती रात सीबीआई जांच कराने पर सहमति से संबंधित बातों को पोस्ट किया है मगर जब तक इसकी आधिकारिक अनुशंसा नहीं कर दी जाती है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे.
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