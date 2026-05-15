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गिरल माइंस आंदोलन: 11वें दिन भी धरनास्थल पर डटे शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी

ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे विधायक भाटी ( ETV Bharat Barmer )