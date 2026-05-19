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Video: रविंद्र सिंह भाटी ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क की खुद को आग के हवाले करने की कोशिश

जनसभा को संबोधित करते रविंद्र सिंह भाटी ( ETV Bharat Barmer )