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स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट: विधानसभा गेट नंबर-1 पर पहुंचे आंदोलित छात्र, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

विधानसभा गेट के करीब पहुंचा आंदोलित छात्रों का समूह ( Etv Bharat )

रांची: विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों का समूह कई बैरिकेडिंग को पार करते हुए विधानसभा के करीब पहुंच चुका है. हजारों की संख्या में छात्रों का समूह विधानसभा गेट नंबर 01 पर पहुंच गया. मुख्य सचिव द्वारा विधानसभा के सभी कार्यालय का गेट बंद कर सुरक्षा बलों को चारों तरफ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस की सारी व्यवस्थाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं लेकिन जो छात्र हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं, हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र के सोमवार की कार्यवाही स्थगित हो चुही है. पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं. खुद सीआईडी अधिकारी हैं मनोज कोशिक भी सीधे यहां पहुंचे हैं.

विधानसभा गेट के करीब पहुंचा आंदोलित छात्रों का समूह (Etv Bharat)

छात्रों से शांतिपूर्वक आंदोलन की अपील

इसके अलावा रांची एसएसपी वो भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है औ उन्हें उग्र होने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस प्रशसन के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्वक संपन्न हो. साथ ही पुलिस की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है एक तरह विधानसभा से मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजर रहा है.