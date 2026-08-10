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स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट: विधानसभा गेट नंबर-1 पर पहुंचे आंदोलित छात्र, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

रांची में विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों का समूह विधानसभा गेट नंबर 01 पर पहुंच गया.

STUDENTS REACHED NEAR ASSEMBLY GATE
विधानसभा गेट के करीब पहुंचा आंदोलित छात्रों का समूह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 4:59 PM IST

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रांची: विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों का समूह कई बैरिकेडिंग को पार करते हुए विधानसभा के करीब पहुंच चुका है. हजारों की संख्या में छात्रों का समूह विधानसभा गेट नंबर 01 पर पहुंच गया. मुख्य सचिव द्वारा विधानसभा के सभी कार्यालय का गेट बंद कर सुरक्षा बलों को चारों तरफ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस की सारी व्यवस्थाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं लेकिन जो छात्र हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं, हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र के सोमवार की कार्यवाही स्थगित हो चुही है. पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं. खुद सीआईडी अधिकारी हैं मनोज कोशिक भी सीधे यहां पहुंचे हैं.

विधानसभा गेट के करीब पहुंचा आंदोलित छात्रों का समूह (Etv Bharat)

छात्रों से शांतिपूर्वक आंदोलन की अपील

इसके अलावा रांची एसएसपी वो भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है औ उन्हें उग्र होने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस प्रशसन के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्वक संपन्न हो. साथ ही पुलिस की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है एक तरह विधानसभा से मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजर रहा है.

विधानसभा पहुंचाा छात्रों का समूह (Etv Bharat)

विधानसभा गेट के पास पहुंच चुके हैं आंदोलित छात्र

वही छात्र लगातार यहीं मांग कर रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराई जाए. हालांकि सरकार ने छात्रों की इस मांग को मान लिया है लेकिन इससे छात्र संतुष्ट नहीं हैं और छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. सोमवार सुबह से ही छात्र कई बैरिकेडिंग पार करके विधानसभा के गेट नंबर-1 के पास पहुंच चुके हैं.

सरकार द्वारा आंदोलन समाप्त करने की अपील

वहीं सरकार की ओर से लगातार बोला जा रहा है कि छात्र अपना आंदोलन समाप्त करें. दरअसल, छात्रों का आंदोलन नाटकीय रूप से चल रहा है. पूरे झारखंड से तिरंगा लहराते हुए छात्रों का समूह यहां पहुंचा है.

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