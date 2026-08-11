JPSC-JSSC Protest: 'लाठीचार्ज' के बाद बदला आंदोलन का मिजाज, छात्रों ने कहा- अब सीएम से ही होगी बात
JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की मांग की है.
Published : August 11, 2026 at 1:43 PM IST
रांची: JPSC-JSSC रिफॉर्म और कई मांगों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन मंगलवार को नए दौर में प्रवेश कर गया है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारियों की संख्या भले ही दूसरे दिनों की तुलना में कम नजर आई हो लेकिन छात्रों के तेवर में कमी नहीं दिखी.
और मजबूती से उठाई जाएगी आवाज
आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि 'लाठीचार्ज' के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा और अब सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर और मजबूती से आवाज उठाई जाएगी. विधानसभा घेराव के दौरान हुई 'लाठीचार्ज' के बाद कई छात्र घायल हुए थे. इधर, देवेंद्रनाथ महतो समेत चार से अधिक आंदोलनकारी अस्पताल में भर्ती हैं जबकि 'लाठीचार्ज' में घायल कई अभ्यर्थियों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.
आंदोलन रोकने का सवाल ही नहीं: आंदोलित छात्र
देवेंद्रनाथ महतो पहले से भूख हड़ताल पर बैठे थे और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद आंदोलन को रोकने का सवाल नहीं है.
मंगलवार को कम हुई छात्रों की चहल पहल
दरअसल, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सोमवार की तुलना में मंगलवार को भीड़ और चहल-पहल कम दिखाई दी. आम दिनों में जहां मैदान में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहते थे और खाने-पीने की व्यवस्था भी दिखाई देती थी लेकिन मंगलवार को माहौल अपेक्षाकृत शांत रहा. हालांकि रात में आंदोलनकारियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी. बड़े-बड़े बर्तनों में खाना मंगाया गया था लेकिन विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कई आंदोलनकारियों ने खाना नहीं खाया.
भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की सेहत पर रखी जा रही है नजर
फिलहाल दोनों मंचों को मिलाकर 6 लोग भूख हड़ताल पर हैं. भूख हड़ताल कर रहे आंदोलनकारियों की सेहत पर नजर रखी जा रही है. वही आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि सरकार को अब उनकी मांगों पर गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए.
छात्रों की बात क्यों नहीं मान रही सरकार?
इस बीच स्टेडियम में एक अलग तस्वीर देखने को मिली. यहां कई स्कूली बच्चे आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे. बच्चों ने आंदोलनकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को अब छात्रों की मांगें मान लेनी चाहिए. बच्चों का कहना था कि छात्र लंबे समय से 'भूखे-प्यासे' रहकर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही, यह समझ से परे है.
मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं बातचीत
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के रविंद्र और पीयूष ने बताया कि 'लाठीचार्ज' के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा. मंगलवार को मौन और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है. छात्रों ने साफ किया कि अब वे सरकार की समिति के बजाय सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं.
दूसरी ओर जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच का एक अभ्यर्थी अपने शरीर पर 'हम गुंडे नहीं हैं' लिखवाकर स्टेडियम पहुंचा. उसने कहा कि आंदोलनकारी 'गुंडे' नहीं बल्कि अभ्यर्थी हैं और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए.
कमजोर नहीं हुआ छात्रो का आंदोलन
विधानसभा घेराव के बाद स्टेडियम की तस्वीर बदली जरूर है लेकिन आंदोलनकारियों के दावों के मुताबिक, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है बल्कि अब इसका स्वरूप बदल गया है. सोमवार की कार्रवाई के बाद मंगलवार को मौन विरोध के जरिए संदेश दिया गया कि 'लाठीचार्ज' के बावजूद मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा. अब नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच अगली बातचीत कब और किस स्तर पर होती है.
ये भी पढ़ें- स्टूडेंट्स की ताकत देख घबरा गई है 'सरकार', इसलिए 'कायरतापूर्वक' करवा रही है लाठीचार्ज: देवेंद्रनाथ महतो
विधानसभा मार्च के दौरान भालू बनकर आया युवक, कहा- हमें 'जंगली जानवर' बनने को मजबूर न करें सरकार
महाराष्ट्र से झारखंड छात्र आंदोलन में भाग लेने पहुंचे अल्लु अर्जुन के फैन, पुष्पा लुक बना आकर्षण का केंद्र