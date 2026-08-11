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JPSC-JSSC Protest: 'लाठीचार्ज' के बाद बदला आंदोलन का मिजाज, छात्रों ने कहा- अब सीएम से ही होगी बात

'लाठीचार्ज' के बाद बदला आंदोलन का मिजाज ( Etv Bharat )