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10 अगस्त को विधानसभा घेराव: आंदोलनकारियों ने छात्रों से रांची कूच करने का किया आह्वान

10 अगस्त को विधानसभा घेराव को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने सभी जिलों के छात्रों से रांची पहुंचने की अपील की है.

Agitating students appealed to students from all districts to reach Ranchi for protest at Assembly on August 10
छात्रों का आंदोलन (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 3:51 PM IST

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रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य के सभी जिलों के छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से रांची कूच करने की अपील की है.

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X में जारी सूचना में कहा है कि छात्र 8 और 9 अगस्त से ही बस और ट्रेन के माध्यम से रांची पहुंचना शुरू करें. जिससे 10 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो सकें.

प्रशासन रोक सकता है रास्ता

आंदोलनकारियों ने दावा किया है कि 10 अगस्त को रांची पहुंचने वाले छात्रों को प्रशासन की ओर से रोका जा सकता है. इसी वजह से छात्रों से दो दिन पहले ही रांची पहुंचने की अपील की जा रही है. जारी संदेश में कहा गया है कि आंदोलन की शुरुआत के दिन हजारीबाग से आने वाली 10 से अधिक बसों को भी रोके जाने का दावा किया गया था.

छात्र संगठनों और आंदोलन से जुड़े लोगों ने झारखंड के सभी 24 जिलों के छात्र-छात्राओं से रांची पहुंचने की अपील की है. इसके साथ ही अभिभावकों, शिक्षकों और लाइब्रेरी संचालकों से भी आंदोलन में सहयोग करने को कहा गया है. अपील में कहा गया है कि सभी लोग 8 अगस्त से ही रांची पहुंचना शुरू करें और 10 अगस्त के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल हों.

जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुचे छात्र

आंदोलनकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक रांची पहुंचेंगे. इसके लिए छात्रों को ठहरने और भोजन की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई है. जारी सूचना के मुताबिक रांची पहुंचने वाले छात्रों के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम को ठहरने का स्थान बताया गया है. छात्रों से कहा गया है कि वे रांची पहुंचने के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में एकत्रित हों. आंदोलनकारियों की ओर से दावा किया गया है कि यहां छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी.

‘अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी है’

छात्रों से आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा. सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से जारी संदेश में छात्रों से एकजुट होकर रांची पहुंचने का आह्वान किया गया है.

आंदोलन से पहले रांची में जुटने की रणनीति

छात्रों की अपील से स्पष्ट है कि 10 अगस्त के कार्यक्रम से पहले ही रांची में बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को जुटाने की रणनीति बनाई जा रही है. आंदोलनकारी संगठनों का जोर इस बात पर है कि छात्र 10 अगस्त की सुबह रांची पहुंचने के बजाय 8 और 9 अगस्त से ही राजधानी में पहुंचकर निर्धारित स्थल पर एकत्रित हों.

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