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राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

10 से 13 अगस्त तक राज्य के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करेंगे.

राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी प्रदर्शन
राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 2:53 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : प्रदेश भर के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने शुक्रवार को राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया. सभी जिला मुख्यालयों, उपखंड और ब्लॉक स्तर पर यह प्रदर्शन किया गया है. महासंघ की ओर से चेतावनी दी गई है कि जल्द ही यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी प्रदेश स्तर का एक बड़ा आंदोलन करेगा.

जयपुर जिला कलक्ट्रेट में भी अध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में भी शुक्रवार को कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. कर्मचारियों ने लंबे समय से मांगें पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई. प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मांगपत्र सौंपा.

प्रदर्शन करते राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर जिला कलक्ट्रेट राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर 4 अप्रैल 2025 को शहीद स्मारक जयपुर में प्रदेश स्तरीय विशाल रैली का आयोजन किया गया था. आरोप है कि उस समय प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के कक्ष में हुई बैठक में मांगों पर सहमति हुई थी, लेकिन आज तक उस सहमति के बिन्दुओं की क्रियान्विति नहीं हुई है. इससे राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है.

विजय सिंह ने बताया कि राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर आंदोलन का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार को प्रदेशभर में राजस्व, भू प्रबंध, उपनिवेशन, रसद, निर्वाचन, संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं राजस्व मंडल सहित सभी कार्यालयाध्यक्ष को आंदोलन का नोटिस देकर मांगों के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए कहा है. 10 से 13 अगस्त तक राज्य के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करवाएंगे. इसके बाद भी सरकार सकारात्मक रुख नहीं अपनाती और मांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती है तो मजबूरन प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat Jaipur)

राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की मांगें : उपखंड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार पदों में वृद्धि के लिए पटवार मण्डल की संख्या के अनुपात में सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक के पदों की स्वीकृति पर सहमति हुई. इस संबंध में राजस्व ग्रुप-2 की ओर से राजस्व मण्डल से प्रस्ताव मांगे गए हैं, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं भेजी गई. जबकि सभी जिला कलेक्टर कार्यालय से उपखंड वाइज पटवार मंडल की सूचना संकलित कर राजस्व मंडल को भिजवाई जा चुकी हैं. पत्रावली आज भी राजस्व मंडल में ही पेंडिंग है. इस पत्रावली को सकारात्मक रूप से वित्त विभाग को भेजकर नए पद स्वीकृत करवाए जाएं. जिला कलक्टर कार्यालयों को मिनी सचिवालय घोषित किया जाएं.

इसके अलावा 2025-26 के बजट घोषणा के अनुरूप राजस्व मंडल की ओर से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को कैडर रिव्यू कर नवगठित जिलों सहित सभी जिला कलेक्टर कार्यालय को जिला कलक्टर कार्यालय वाइज कैडर निर्धारित कर पद आवंटित किए जा चुके हैं. नवगठित जिला कलेक्टर को उनके जिले में राजस्व मंडल की ओर से आवंटित पदोन्नति के पदों को डीपीसी कर भरने के लिए निर्देश दिए जाएं सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मांगपत्र सौंपा है.

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