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परिजनों ने हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी का अंतिम संस्कार; बागपत में भारी पुलिस फोर्स-PAC तैनात

मंगलवार को बड़ौत के टेंट कारोबारी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी. भीड़ ने वरुण लुहारी पर हमला किया था.

मौके पर भारी फोर्स-PAC तैनात .
मौके पर भारी फोर्स-PAC तैनात . (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 11:08 AM IST

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बागपत: बड़ौत गोलीकांड के बाद जिले का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है. हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. परिजनों का कहना है कि जब तक वरुण पर गोली चलाने वाले पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे.

वहीं, इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. वरुण के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी.

सुबह से रही गहमा-गहमी: वरुण के परिजनों और ग्रामीणों ने उसके पिता की रिहाई की भी मांग दोहराई है. उनका कहना है कि 80 साल के बुजुर्ग को जेल में बंद कर दिया और वरुण की हत्या करने वाला खुलेआम घूम रहा है. वरुण के घर पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी है और सभी इस पर बात अड़े हैं, कि जब तक केस नहीं दर्ज किया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे.

दरअसल, गुरुवार तड़के 3 बजे पोस्टमार्टम के बाद वरुण लुहारी का शव बड़ौत की नवयुग कॉलोनी स्थित उसके आवास पर पहुंचा. शव पहुंचते ही वहां बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और समर्थक एकत्र हो गए.

हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी का अंतिम संस्कार रोका. (Video Credit: ETV Bharat)

परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई पंचायत में कुछ आश्वासन दिए गए थे, लेकिन बाद में प्रशासन अपने निर्णय से पीछे हट गया. इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है.

परिजन कुलवीर राठी ने कहा कि वारदात के बाद भीड़ द्वारा की गई मारपीट के कारण वरुण की मौत हुई है, इसलिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. उनका यह भी कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उनके पिता बाबूराम की रिहाई नहीं होगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस और PAC तैनात कर दी गई है. अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन परिजन अड़े हुए हैं.

टेंट व्यापारी की हुई थी हत्या: मंगलवार शाम बड़ौत में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में टेंट व्यापारी सोहनलाल और उनके बेटे विकास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार घटना में हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी और उसके साथियों की भूमिका सामने आई थी.

वारदात के बाद भाग रहे वरुण को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी थी. गंभीर हालत में मेरठ ले जाए गए वरुण की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: बागपत टेंट कारोबारी पिता-पुत्र मर्डर कांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी वरुण लुहारी का पिता गिरफ्तार

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