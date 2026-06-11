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परिजनों ने हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी का अंतिम संस्कार; बागपत में भारी पुलिस फोर्स-PAC तैनात

मौके पर भारी फोर्स-PAC तैनात . ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: बड़ौत गोलीकांड के बाद जिले का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है. हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. परिजनों का कहना है कि जब तक वरुण पर गोली चलाने वाले पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे. वहीं, इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. वरुण के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी. सुबह से रही गहमा-गहमी: वरुण के परिजनों और ग्रामीणों ने उसके पिता की रिहाई की भी मांग दोहराई है. उनका कहना है कि 80 साल के बुजुर्ग को जेल में बंद कर दिया और वरुण की हत्या करने वाला खुलेआम घूम रहा है. वरुण के घर पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी है और सभी इस पर बात अड़े हैं, कि जब तक केस नहीं दर्ज किया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे. दरअसल, गुरुवार तड़के 3 बजे पोस्टमार्टम के बाद वरुण लुहारी का शव बड़ौत की नवयुग कॉलोनी स्थित उसके आवास पर पहुंचा. शव पहुंचते ही वहां बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और समर्थक एकत्र हो गए. हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी का अंतिम संस्कार रोका. (Video Credit: ETV Bharat)