डंपर ने वृद्ध को कुचला, आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 4 घायल

हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

पथराव में घायल पुलिस
पथराव में घायल पुलिस (ETV Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 12:17 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 12:53 PM IST

खेतड़ी (झुंझुनू) : मेहाड़ा गांव में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया. डंपर की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मेहाड़ा-निजामपुर सड़क मार्ग को जाम कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है.

खेतड़ी सीआई मोहन पोसवाल ने बताया कि देर रात को मेहाड़ा गांव में वृद्ध व्यक्ति की डंपर से कुचलकर मौत के मामले में ग्रामीणों की ओर से जाम लगाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की जा रही थी. इस दौरान कुछ युवक उग्र हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया. पत्थरबाजी में उन्हें भी चोट लगी है. साथ ही तीन अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है.

खेतड़ी सीआई मोहन पोसवाल (ETV Bharat Jhunjhunu)

जानकारी के अनुसार मेहाड़ा निवासी धूडाराम (70) को एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और देर रात मेहाड़ा-निजामपुर रोड पर जाम लगा दिया. जाम हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई.

इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी. पथराव में मेहाड़ा थानाधिकारी राम मनोहर, खेतड़ी सीआई मोहन पोसवाल सहित दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए. हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही. पुलिस ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

