शराब के नशे में पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, मामला दर्ज
मृतका का पति काजू शराब का आदी है और आए दिन उससे मारपीट करता था.
Published : March 26, 2026 at 10:03 AM IST
बूंदी : सदर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात शराब के नशे में एक व्यक्ति ने पत्नी की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. घटना की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए हैं. देर रात महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया.
पति पर हत्या का आरोप : सदर थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि रूबी 32 वर्ष निवासी खंजापुर जिला फिरोजाबाद अपने पति काजू पहाड़ी आदिवासी के साथ पेट्रोल पंप के पीछे रह रही थी. देर रात पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े में पति ने रूबी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. जब पुलिस पहुंची तो शव मौके पर पड़ा हुआ था. प्रथम दृष्टया सामने आया कि मृतका का पति काजू शराब का आदी है. आए दिन उससे मारपीट करता था. बुधवार देर रात भी काजू ने शराब के नशे में पत्नी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई.
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थाना अधिकारी ने बताया कि मृतका की मां कश्मीरी बाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में काजू पर उसकी बेटी की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है. इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति काजू के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को देर रात जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था. मृतका की मां की और से रिपोर्ट मिली है. मामले में कार्रवाई की जाएगी.