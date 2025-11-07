ETV Bharat / state

अघोरी चंचल नाथ को ताजमहल में प्रवेश से रोका; ASI ने बताई ये वजह

आगरा: CISF जवानों ने हरियाणा के करनाल की अघोरी साधिका चंचल नाथ उर्फ चंचल माता को ताजमहल में प्रवेश से रोक दिया. सीआईएसएफ और भारतीय सर्वेक्षण अधिकारियों का कहना है, कि अघोरी साधिका चंचल नाथ डमरू और त्रिशूल लेकर ताजमहल में जा रही थीं. इसलिए, उन्हें रोका गया. वहीं अघोरी साधिका चंचल नाथ का कहना है कि त्रिशूल और डमरू दुकान पर रख दिया था. मुझे जान बूझकर रोका गया.

हरियाणा के करनाल से अघोरी साधिका चंचल नाथ अपने अनोखे आचरण, उल्टा चलने की शैली और लंबे बालों के कारण चर्चा में रहती हैं. अघोरी साधिका चंचल नाथ को गुरुवार दोपहर आगरा पहुंचीं. शिल्पग्राम पार्किंग से ताजमहल के पूर्वी गेट पर पहुंची.

टूरिस्ट गाइड के साथ जब अघोरी साधिका चंचल नाथ पूर्वी गेट से ताजमहल परिसर में एंट्री के लिए पहुंची तो सुरक्षा जांच में लगे सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया. कहा कि उनके हाथ में जो डमरू और त्रिशूल है, इसे लेकर ताजमहल परिसर में नहीं जा सकती हैं. दोनों ही लॉकर में रख आएं. इस पर टूरिस्ट गाइड की बताई दुकान पर अघोरी साधिका चंचल नाथ ने अपना त्रिशूल और डमरू रख दिया.

भोजन पात्र की वजह से रोका: अघोरी साधिका चंचल नाथ जब ताजमहल में दोबारा एंट्री के लिए पहुंची तो सीआईएसएफ जवानों ने सुरक्षा नियमों का हवाला देकर रोक लिया. इसकी वजह उनके हाथ में एक बर्तन बताया गया. सुरक्षा जवानों ने अघोरी साधिका से कहा कि आप इसे भी लॉकर में रख आएं.

इस पर अघोरी साधिका चंचल नाथ ने सीआईएसफ जवानों और एएसआई कर्मचारियों से कहा कि यह तो मेरा भोजन पात्र है. इसे नहीं रख सकती हूं. इस पर बहस हुई. मगर, सुरक्षा जवानों ने भोजन पात्र के साथ अघोरी साधिका चंचल नाथ को ताजमहल में एंट्री नहीं दी. इसके बाद साध्वी लौट गईं. दोबारा नहीं आईं.