दुधवा की हिंसक मादा तेंदुआ कानपुर जू के आइसोलेशन में शिफ्ट; चिड़ियाघर हीं होगा ठिकाना
आसान भोजन की तलाश में मादा तेंदुआ ने इंसानी बस्तियों का रुख किया और लोगों पर हमलावर होने लगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:13 AM IST
कानपुर: लखीमपुर खीरी के दुधवा बफर जोन से पकड़ी गई 8 वर्षीय आदमखोर मादा तेंदुआ को कानपुर चिड़ियाघर के अस्पताल परिसर स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है. इंसानों पर लगातार हमले करने वाली हिंसक तेंदुआ को दो दिन पहले नॉर्थ निघासन रेंज से पिंजरा लगाकर पकड़ा गया था.
डॉक्टरों की शुरुआती जांच और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अब इसे दोबारा जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके चलते यह मादा तेंदुआ अपनी पूरी जिंदगी कानपुर चिड़ियाघर में ही बिताएगी.
कानपुर जू के मुख्य वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर ने बताया कि उम्र बढ़ने की वजह से मादा तेंदुआ के दांत अत्यधिक घिस चुके हैं. उन्होंने कहा कि दांत घिस जाने के कारण यह वन्यजीव जंगल में अपना स्वाभाविक शिकार करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुकी थी.
आसान भोजन की तलाश में ही इसने इंसानी बस्तियों का रुख किया और लोगों पर हमलावर होने लगी. डॉ. नासिर के अनुसार, चिड़ियाघर पहुंचने के बाद से ही इस मादा तेंदुआ का व्यवहार बेहद आक्रामक और हमलावर बना हुआ है.
उन्होंने बताया कि हाल ही में बिजनौर की कौड़िया रेंज से लाए गए तेंदुए की तुलना में यह मादा तेंदुआ कहीं ज्यादा सक्रिय और खतरनाक नजर आ रही है. सुरक्षा व्यवस्था और संक्रमण के खतरे को देखते हुए अस्पताल परिसर स्थित इसके बाड़े के आसपास फिलहाल कर्मचारियों और आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
चिकित्सक टीम की देखरेख में मादा तेंदुआ की डाइट और सेहत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. कानपुर जू पहुंचने पर पहले दिन भोजन के रूप में उसे चिकन दिया गया, जिसे उसने स्वीकार किया और पानी भी पिया.
डॉ. नासिर की नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उसके स्वास्थ्य और व्यवहार का बारीकी से अध्ययन कर रही है, जबकि प्रशासन उसके द्वारा इंसानों पर किए गए हमलों के सटीक आंकड़े जुटाने में लगा हुआ है.
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