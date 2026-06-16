यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार, जानिए वाहन बुकिंग की नई नीति में क्या होगा खास...
योगी सरकार जल्द इसे लागू करेगी, यात्री अपनी तरफ से ट्रिप कैंसिल करेगा तो 100 रुपये का जुर्माना यात्री पर भी लगेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 12:48 PM IST
लखनऊ: यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है. बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद गाड़ी बुक करने पर यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकेगा. परिवहन विभाग की तरफ से इनका किराया तय कर दिया गया है.
पीक आवर में भी कंपनियों को 50% से ज्यादा किराया बढ़ाने की किसी कीमत पर इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा किसी भी ट्रिप की बुकिंग पर अगर ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करेगा तो उस ट्रिप का जितना किराया होगा वह ड्राइवर को ही भरना होगा. यात्री अपनी तरफ से ट्रिप कैंसिल करेगा तो 100 रुपये का जुर्माना यात्री पर भी लगेगा. क्या है इस एग्रीगेटर पॉलिसी में खास.
उत्तर प्रदेश में अब बहुत जल्द एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हो जाएगी. परिवहन विभाग की तरफ से इस पॉलिसी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है. शासन ने भी इस पर मुहर लगा दी है. अब बहुत जल्द इस पॉलिसी को यूपी में लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद एग्रीगेटर्स को वाहन संचालित करने के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
इस पॉलिसी में जो नियम बनाए गए हैं उनका हरहाल में पालन भी करना होगा. सबसे खास बात है कि वाहन बुक करने वाले यात्रियों की दृष्टि से इस पॉलिसी में नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा.
बुकिंग करने वाला कोई व्यक्ति इस पॉलिसी के तहत अपनी राइड या ड्राइव बुक कराएगा तो ड्राइवर की तरफ से नियत स्थान पर पहुंचने का जो टाइम दिया जाएगा उसके अंदर अगर कोई ड्राइवर नियत स्थान पर नहीं पहुंचेगा तो फिर मिनिमम 100 रुपये का जुर्माना लग जाएगा.
बुकिंग करने वाला व्यक्ति अगर दिए गए टाइम से पहले राइड या ड्राइव बुक करेगा तो जितनी कीमत होगी उसकी भरपाई उसे ही करनी पड़ेगी. वाहन स्वामियों को कहना है कि जो पॉलिसी लागू की जाने वाली है उसका पूरा अनुपालन किया जाएगा.
नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होगा. जिन नंबर प्लेटों के नंबर दिक्कत कर रहे हैं उन्हें फिर से सही कराया जाएगा. नियमों का किया उल्लंघन तो जुर्माना तय डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एसटीए) शकीर अहमद अंसारी का कहना है कि एग्रीगेटर पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है, जल्द इसे लागू किया जाएगा. वाहन बुक करने वाले आवेदकों की दिक्कतों का इस पॉलिसी में खास ख्याल रखा गया है. बुकिंग के दौरान कैंसिलेशन पर यात्रियों को फायदा मिलेगा.
ड्राइवर के अपनी तरफ से बुकिंग कैंसिल करने पर आवेदक उसी प्लेटफार्म पर राइड या ड्राइव बुक करेगा तो उतना पेमेंट उसके खाते में ऑटोमेटिक हो जाएगा और अगर इस प्लेटफार्म की राइड या ड्राइव वही व्यक्तिबुक करता है तो ड्राइवर के खाते से उतना पैसा कट जाएगा या फिर उसका जुर्माना लगकर बुकिंग करने वाले के खाते में पहुंच जाएगा. लखनऊ ऑटो रिक्शा थ्री व्हीरल महासंघ के अध्यक्ष पंकज दीक्षित का कहना है कि वाहनों में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा, जिससे चेकिंग के दौरान वाहन पर कोई कार्रवाई न हो सके और यात्रियों को कोई दिक्कत न होने पाए.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (राज्य परिवहन प्राधिकरण) सगीर अंसारी का कहना है कि पॉलिसी पूरी तरह से तैयार है. जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा. बुकिंग करने वालों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं. जिस एग्रीगेटर को जितने वाहन चलाने का लाइसेंस मिलेगा वह उतने ही वाहन चला पाएगा. तय निमय से अधिक वाहन संचालित करने पर जुर्माना लगेगा, टेंडर भी रद्द किया जा सकेगा. लाइसेंस रद्द हुआ तो सीधे तौर पर पांच लाख से लेकर करोड़ों रुपए की हानि कर कंपनी को उठानी पड़ सकती है.
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में परिवहन मेले के दौरान 75 लाख से अधिक का टैक्स जमा, मोटर कैब मालिकों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया
यह भी पढ़ें: यूपी में मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी ऑनलाइन कैब संचालक; सरकार लागू करने जा रही रही बड़ा नियम
यह भी पढ़ें: लखनऊ में अगले 10 दिन सिर्फ Ola कैब चलाएंगे ड्राइवर, हजारों यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी