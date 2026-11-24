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रूस में नौकरी के लिए टूरिस्ट वीजा पर भेजा, चार महीने से भूखे पेट भटक रहा बिहार का युवक.. मां ने लगाई गुहार

मोतिहारी: विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी कमाई का सपना लेकर रूस जाना पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया खुर्द निवासी सयामुल हक के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है. सयामुल आज रूस की राजधानी मास्को में भूख और बदहाली के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. एक एजेंट द्वारा की गई ठगी के कारण वे पिछले चार महीनों से अनजान देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.

कर्ज लेकर एजेंट को दिए थे लाखों रुपये पीड़ितों के अनुसार, इस पूरे मामले के तार शिकारगंज थाना क्षेत्र के एक कथित रोजगार एजेंट मुन्ना महतो से जुड़े हैं. आरोप है कि एजेंट ने गम्हरिया खुर्द निवासी सयामुल हक, रंजीत महतो, इमाम हुसैन और राकेश कुमार को रूस में सिलाई का काम दिलाने का झांसा दिया था. उसने तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हर महीने 60 से 70 हजार रुपये वेतन मिलने का सपना दिखाया, जिसके लिए चारों युवकों ने कर्ज लेकर प्रति व्यक्ति 1.60 लाख रुपये एजेंट को दिए और 40 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च के लिए रखे.

वर्क वीजा की जगह थमाया टूरिस्ट वीजा

जब चारों युवकों का वीजा आया, तो उन्हें पता चला कि वर्क वीजा के बजाय उन्हें टूरिस्ट वीजा थमा दिया गया है. युवकों द्वारा आपत्ति जताने पर एजेंट ने भरोसा दिलाया कि रूस पहुंचने पर कंपनी का प्रतिनिधि मिल जाएगा और वहां उनका वीजा भी बदलवा दिया जाएगा. एजेंट की बातों पर विश्वास कर चारों युवक बीते 25 जुलाई को दिल्ली से मास्को के लिए रवाना हो गए.

मास्को एयरपोर्ट पर छह घंटे भूखे-प्यासे भटके युवक

मास्को एयरपोर्ट पर उतरते ही इन युवकों की मुसीबतों का दौर शुरू हो गया. सुबह से शाम हो गई, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें लेने कोई नहीं पहुंचा. भाषा की जानकारी न होने के कारण चारों युवक करीब छह घंटे तक एयरपोर्ट पर भूखे-प्यासे भटकते रहे, जिसके बाद एजेंट से संपर्क करने पर उसने किसी तरह एक टैक्सी की व्यवस्था की.

टैक्सी चालक ने भी ठगे 13 हजार रुपये

पीड़ित रंजीत महतो के मुताबिक, मास्को में टैक्सी चालक ने भी उनकी मजबूरी का जमकर फायदा उठाया. उसने पहले 10 हजार रुपये लिए और उन्हें किसी ठिकाने पर पहुंचाने के बजाय वापस एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया. काफी मिन्नतों और तीन हजार रुपये अतिरिक्त देने के बाद टैक्सी चालक उन्हें एक कमरे तक ले जाने को तैयार हुआ.

"टैक्सी चालक ने 10 हजार रुपये लिए और किसी ठिकाने पर पहुंचाने के बजाय दोबारा एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया. इसके बाद हम परेशान हो गए. हमें न तो वहां की भाषा समझ में आ रही थी और न ही किसी से मदद मांगने का कोई रास्ता सूझ रहा था."-रंजीत महतो, पीड़ित

मकान मालिक ने टूरिस्ट वीजा देख कमरे से निकाला

जिस कमरे में चारों युवकों को ठहराया गया, वहां पहुंचे मकान मालिक ने जब उनका दस्तावेज जांचा, तो स्पष्ट कर दिया कि टूरिस्ट वीजा पर रूस में रहकर काम करना गैरकानूनी है, इसलिए वे तुरंत कमरा खाली करें और अपने देश लौट जाएं. इस घटना से चारों युवकों के सुनहरे भविष्य के सपने चकनाचूर हो गए.

तीन साथी लौटे भारत, मास्को में रुका सयामुल

चारों युवकों को रूस भेजने तक कुल मिलाकर करीब 9 लाख रुपये खर्च हो चुके थे. भारी मुसीबतों के बीच तीन युवक रंजीत, इमाम और राकेश ने घर से दोबारा 40-40 हजार रुपये मंगवाए और किसी तरह भारत लौट आए. हालांकि सयामुल हक ने यह कहते हुए लौटने से इनकार कर दिया कि घर पर इतना भारी कर्ज हो चुका है कि अब खाली हाथ जाकर भी क्या करेंगे.

ब्रेड फैक्ट्री में मजदूरी कर काट रहे दिन

पिछले चार महीनों से सयामुल मास्को में बिना वैध वर्क वीजा के बेहद दयनीय स्थिति में रह रहे हैं. वे कभी किसी ब्रेड फैक्ट्री तो कभी दूसरी फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं. काम की कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण कई बार उन्हें एक समय का खाना नसीब होता है, तो अगली शाम भूखे पेट ही सोना पड़ता है.