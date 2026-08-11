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JSSC कनीय अभियंता परीक्षा पेपर लीक मामलाः परीक्षा संचालन एजेंसी का निदेशक मुंबई से गिरफ्तार

साल 2022 में जेएसएससी जेई परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है.

Agency operator arrested from Mumbai in JSSC Junior Engineer exam paper leak case
झारखंड पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से वर्ष 2022 में आयोजित कनीय अभियंता (डिप्लोमा) प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में SIT को बड़ी सफलता मिली है. पेपर लीक की घटना में संलिप्त परीक्षा संचालन एजेंसी के संचालक सह निदेशक अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है.

2002 में हुई थी परीक्षा

रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, JSSC की ओर से 3 जुलाई 2022 को कनीय अभियंता (डिप्लोमा) के 1279 पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के पहले ही प्रथम पाली की परीक्षा का उत्तरमाला वायरल होने और प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया था.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए JSSC ने परीक्षा को रद्द कर दिया था. इस संबंध में अभ्यर्थी मिथलेश कुमार महतो के लिखित आवेदन के आधार पर नामकुम थाना कांड संख्या 227/22, दिनांक 14 जुलाई 2022 दर्ज किया गया. प्राथमिकी में IPC की धारा 420, 467, 468, 120(बी), IT Act की धारा 66 तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. इस मामले के उद्भेदन और बेहतर अनुसंधान के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया.

परीक्षा संचालन एजेंसी की मिलीभगत का खुलासा

अनुसंधान के दौरान पुलिस को पेपर लीक की घटना की पुष्टि हुई. जांच में सामने आया कि कनीय अभियंता परीक्षा का संचालन नई दिल्ली की Bynsis Technology Pvt. Ltd. नामक परीक्षा संचालन एजेंसी द्वारा किया गया था. जांच के दौरान पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेट के माध्यम से पटना में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए जाने की बात सामने आई.

SIT को अनुसंधान के क्रम में परीक्षा संचालन एजेंसी और उसके संचालक की भी पेपर लीक की पूरी घटना में संलिप्तता के साक्ष्य मिले. इसके बाद एजेंसी के संचालक अरुण कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. इसी बीच जानकारी मिली की अरुण कुमार मुंबई में छुपा हुआ है जिसके बाद रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

अब तक कई आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, इस मामले में जांच के दौरान पूर्व में परीक्षार्थी सह प्राथमिक अभियुक्त रंजीत मंडल, सिंडिकेट के सदस्य दीपक कुमार, अभिषेक कुमार और दीपक श्रीवास्तव तथा परीक्षा संचालन एजेंसी के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.

SIT ने अब परीक्षा संचालन एजेंसी के वांछित संचालक सह निदेशक अरुण कुमार (पिता स्व. हरिनारायण सिंह, निवासी ग्राम खोखुना, थाना चिक्सौरा, जिला नालंदा, बिहार) को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार मामले में अभी अन्य चिन्हित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस मामले की जांच जारी है और पेपर लीक के पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

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